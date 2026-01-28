Novak Djokovic a semifinales por otra lesión en Australia Open

Suscríbete a nuestros canales

Novak Djokovic ha tenido la suerte del campeón en el Australia Open 2026. Por segunda vez en el torneo uno de sus rivales se retira por lesión y el serbio avanza de ronda. El Grand Slam australiano le sonríe al serbio que espera ganar el torneo por 11va vez en su carrera.

Djokovic avanzó a Semifinales del Australia Open 2026 tras la lesión de Lorenzo Musetti. El italiano ganó los dos primeros sets (4-6, 3-6), mientras se jugaba el tercero (3-1); en ese momento sintió un pinchazo en la parte alta de la pierna derecha y tomó la decisión de retirarse.

Es la segunda vez en el torneo que Novak avanza por lesión, la primera fue durante los octavos de Final: Jakub Mensik, tuvo que retirarse por una lesión en el músculo abdominal. Djoko sobre la suerte que ha tenido en el inicio del 2026: "Tendré que doblar mis oraciones a Dios".

Novak Djokovic a Semifinales del Australia Open 2026

Novak Djokovic va a enfrentar a uno de los rivales más letales del circuito de la ATP en la actualidad. El italiano Jannik Sinner será el encargado de ponerle las cosas difíciles a la leyenda activa del tenis. Un duelo con matices interesantes para cerrar el primer Grand Slam del 2026.

Djokovic enfrentará a Sinner con un importante tiempo de descanso. Es una matiz importante para el enfrentamiento, ya que el italiano suele mover mucho la pelota de lado a lado y eso al final desgasta a sus rivales. En esa línea, Novak tendrá algo de ventaja por su descanso, pero no es garantía de triunfo.

Enfrentamientos entre Novak Djokovic vs Jannik Sinner

Djokovic vs Sinner han disputado 10 enfrentamientos, con ventaja de 6-4 para el italiano. La rivalidad comenzó favorable para el serbio, quien ganó cuatro de los primeros cinco duelos, pero Jannik ha revertido la situación con cinco victorias consecutivas desde 2023.