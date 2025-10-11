Novak Djokovic se despide de Shanghái tras caer contra el 204 del mundo

Suscríbete a nuestros canales

Novak Djokovic es la última de las grandes leyendas que se mantienen en activo en el tenis. El serbio es actualmente #5 del Ranking de la ATP y uno de los jugadores más letales de la actualidad. Sin embargo, en el Master 1000 de Shanghái 2025 cayó derrotado ante el #204 en Semifinales.

Djokovic llegó al Master 1000 de Shanghái con la posibilidad de seguir escalando en el Ranking de la ATP en su búsqueda por asalta el #1 del mundo. Sin embargo, un inesperado y complicado rival, lo llevó a una contundente derrota; que dicho sea de pasó ocurrió en condiciones difíciles para el serbio.

Novak cayó 6-3 y 6-4 ante el monegasco Valentin Vacherot, #204 del mundo. Un duelo marcado por el calor y cero capacidad de reacción para el serbio de 38 años. Vacherot compitió sin complejos y venció con convicción y buen ritmo para alcanzar la Final del Master en Shanghái 2025.

Novak Djokovic y su top 10 tropiezos contra rivales fuera del top 20 de la ATP

Novak Djokovic ha tenido una carrera magistral cuando se trata de enfrentar rivales de todos los niveles en el Ranking de la ATP. Sin embargo, como todo jugador élite ha tenido tropiezos contra rivales fuera del top 20; lo que se considera un dolorosa derrota en su carrera.

Top 10 derrotas dolorosas de Novak Djokovic