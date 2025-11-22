España vs. Italia: Definida la gran final de la Copa Davis 2025

Suscríbete a nuestros canales

España logró lo impensable: derrotó a Alemania y se medirá a Italia en la gran final de la Copa Davis 2025 este domingo 23 de noviembre. Esta será la undécima final en la historia de "La Armada", y la primera desde 2019, año en que conquistaron su sexta Ensaladera.

El duelo marcará el decimocuarto enfrentamiento histórico entre ambas naciones, pero será el primero bajo el actual formato de competición, ya que no se veían las caras desde la edición de 2006.

Historial y antecedentes

Hasta el momento, la balanza histórica se inclina ligeramente hacia Italia con siete series ganadas contra seis de España. No obstante, la "Azzurra" no logra imponerse ante "La Roja" desde 1997, cuando ganaron 4-1 en cuartos de final. Desde entonces, el equipo español encadena tres victorias consecutivas.

La rivalidad comenzó en 1932, con un triunfo italiano por 4-1, iniciando una racha de tres victorias seguidas para ellos en los primeros duelos entre ambos países.

Una final sin las máximas estrellas

El choque definitivo tendrá bajas sensibles. Se confirmó que ninguno de los dos equipos contará con sus máximas figuras: el conjunto de Filippo Volandri no tendrá a Jannik Sinner (2° del ranking mundial) ni a Lorenzo Musetti (8°).

Por su parte, los dirigidos por David Ferrer buscarán el trofeo sin la presencia del número uno del mundo, Carlos Alcaraz, ni de Alejandro Davidovich Fokina (14°).

https://x.com/CopaDavis/status/1992333240007561288?s=20