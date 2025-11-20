Todo listo para la XX edición del Abierto Sambil

Suscríbete a nuestros canales

Llega la vigésima edición del Abierto Sambil, que este año se estrenará en uno de los clubes más emblemáticos del país, el Valle Arriba Golf Club, sede que recibirá por primera vez este evento entre el 27 y el 30 de noviembre.

Durante 4 días de competencia un aproximado de 200 golfistas estará midiéndose en esta importante cancha de golf en Venezuela en un evento que reafirma la presencia del Grupo Sambil y Fairway con el desarrollo del deporte en Venezuela.

"Esta será la edición número 20 del Abierto Sambil que sigue consolidándose año tras año y que ahora con esta nueva sede toma un paso importante para el torneo y para el golf nacional" aseguró la organización del evento

El Abierto Sambil cuenta con el aval de la Federación Venezolana de Golf (FVG) y se encuentra avalado por la PGA de Venezuela garantizando así los más altos estándares organizativos y competitivos del país

Además de la disputa por el título la vigésima edición del Abierto Sambil ofrecerá una bolsa de 20.000 $ dividida entre los profesionales que pasen el corte para dar inicio a la competencia oficial que se desarrollará el tradicional ProAm donde jugadores amateurs competirán en equipo junto a un profesional en un espacio ideal para compartir y disfrutar el deporte.