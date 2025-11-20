Golf

Todo listo para la XX edición del Abierto Sambil

Los profesionales debatirán la Copa Río y la Copa Banesco se da para golfistas amateurs

Por

Iván Holguín
Jueves, 20 de noviembre de 2025 a las 03:29 pm
Todo listo para la XX edición del Abierto Sambil
Suscríbete a nuestros canales

Llega la vigésima edición del Abierto Sambil, que este año se estrenará en uno de los clubes más emblemáticos del país, el Valle Arriba Golf Club, sede que recibirá por primera vez este evento entre el 27 y el 30 de noviembre. 

Durante 4 días de competencia un aproximado de 200 golfistas estará midiéndose en esta importante cancha de golf en Venezuela en un evento que reafirma la presencia del Grupo Sambil y Fairway con el desarrollo del deporte en Venezuela

"Esta será la edición número 20 del Abierto Sambil que sigue consolidándose año tras año y que ahora con esta nueva sede toma un paso importante para el torneo y para el golf nacional" aseguró la organización del evento 

El Abierto Sambil cuenta con el aval de la Federación Venezolana de Golf (FVG) y se encuentra avalado por la PGA de Venezuela garantizando así los más altos estándares organizativos y competitivos del país 

Además de la disputa por el título la vigésima edición del Abierto Sambil ofrecerá una bolsa de 20.000 $ dividida entre los profesionales que pasen el corte para dar inicio a la competencia oficial que se desarrollará el tradicional ProAm donde jugadores amateurs competirán en equipo junto a un profesional en un espacio ideal para compartir y disfrutar el deporte.

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Hipismo La Rinconada Lionel Messi LVBP
Jueves 20 de Noviembre de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Otros deportes