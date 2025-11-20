Ojo al sellar: El ajuste de este caballo importado lo deja preparado para buscar victoria en el 5y6 de La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

Las carreras de caballos siempre son espectáculos del primer nivel, una fascinante combinación de deporte, velocidad y emoción. Cada carrera ofrece un subidón de adrenalina tanto para los jinetes, que exhiben su destreza sobre el purasangre, como para el público.

Este evento no es solo una prueba de resistencia y rapidez equina, sino una demostración de la perfecta sincronía entre el jinete y el equino(a), convirtiéndolo en uno de los eventos más vibrantes del calendario deportivo mundial.

Es por esta razón que, el día domingo 23 de noviembre se disputa la reunión número 45 con un total de 12 competencias, entre ellas dos clásicos: Burlesco (GII) y Aviación Militar Bolivariana (GII).

La Rinconada: Mejor ajuste 5y6 Datos hípicos

La séptima competencia, es la primera válida para el juego del 5y6 Nacional, para caballos nacionales e importados de tres y cuatro años, debutantes o no ganadores. La distancia de la prueba será de 1.300 metros.

En principio la nómina estaba conformada por 12 participantes, pero este jueves 20 de noviembre se conoció la información del retiro de Lumiere (número 11), por lo que ahora la lista queda en 11 inscritos.

Uno de los caballos a participar en esta válida es el importado Neigh Sayer (USA) (número 10), será montado por el “General del Zulia” Jaime “Pocho” Lugo y es preparado por Carlos Luis Uzcátegui, en representación para los colores del Stud Big Valdi.

Asimismo, es tercer favorito para Gaceta Hípica, estrena el implemento Vendas (+V) y reaparece al óvalo caraqueño luego de 49 días sin correr.

En su última competencia pública, el norteamericano figuró tercero en su debut en La Rinconada a 5 3/4 cuerpos de King Julien. Terminada la prueba, el látigo Winder Véliz informó ante la Junta de Comisarios del Instituto Nacional de Hipódromos (INH) que el importado tresañero cargó hacia afuera en toda la carrera.

Ajuste: La Rinconada

El miércoles 19 de noviembre, el pupilo de Uzcátegui ajustó 56 segundos exacto para 800 metros, en pelo, cómodo, publicado en la hoja de ajustes por la División de Tomatiempos Oficiales del Instituto Nacional de Hipódromo (INH).

Favoritos de la carrera: Ejemplares