Para las jugadas exóticas: Potro que se perfila como uno de los favoritos para la R45 logró el ajuste más destacado del miércoles

El hipódromo La Rinconada realizó el miércoles 19 de noviembre la jornada de ajustes para los ejemplares que participarán en la venidera reunión 45 de la temporada. Un ejemplar que corre en las no válidas realizó uno de los mejores tiempos del día.

La segunda carrera del domingo 23 de noviembre es reservada para potros nacionales e importados de dos años. Esta competencia de 1.200 metros es para ejemplares debutantes o no ganadores.

Potro: Ciclo No Válido R45 La Rinconada

Mr Bárbaro (número 6), con la monta de Robert Capriles y el entrenamiento de William Laya, es uno de los corredores inscritos para esta competencia de la jornada dominical, además de perfilarse como el segundo favorito de la revista con la mayor tradición en el deporte hípico venezolano: Gaceta Hípica.

Su última competencia fue el día 02 de noviembre del presente año, la cual, fue capaz de llegar cuarto a 16 cuerpos de Jofiel. Culminada la prueba el jockey Yoelbis González informó ante la Junta de Comisarios del Instituto Nacional de Hipódromos (INH) que Mr. Bárbaro tuvo tropiezos en la partida.

Ajuste: La Rinconada

El mismo día miércoles 19 de noviembre, el pupilo de Laya trabajó de segunda vuelta y ajustó 40’’3 para 600 metros, en pelo, animado y respondió en los 100 finales.

Favoritos para la carrera: Potros