En la carrera de los acumulados hay un ejemplar que así como ajustó puede sorprender a más de uno el 5y6

La reunión número 45 se disputará este domingo 23 de noviembre de 2025 en el hipódromo La Rinconada, con una cartelera de 12 competencias, dentro de las cuales destacan dos selectivas de grado: Una en el ciclo no válido y la otra en las válidas del 5y6 Nacional.

Hay que recordar que el Instituto Nacional de Hipódromos (INH) tiene destinado para el juego de las mayorías, un premio a repartir de 1.250.000$ para el ganador del cuadro único con seis aciertos.

La Rinconada: Reunión 45 Ejemplar 5y6 Datos Hípicos

A la altura de la décima segunda competencia, es la sexta válida para el 5y6, especial para caballos nacionales e importados de seis y más años, ganadores de tres y cuatro carreras (a excepción de carreras de reclamo en Venezuela), en distancia de 1.400 metros y con un premio especial adicional a repartir de $23.400

Con un total de 13 participantes, correrá el castaño Navegante (número 13), con el “Duro de pasar” José Gilberto Hernández en el sillín y entrenado por José Sánchez para los colores del Stud Aptitud.

El ejemplar nacido y criado en el Haras Los Samanes, Polo & Racing es un hijo de Slew’s Tizzy en Porlamar por Slewbop, por lo que reaparece luego de 77 días sin correr.

En su última actuación, el pupilo del trainer Sánchez se llevó el triunfo en la tercera del programa del ciclo no válido de la reunión 34, el domingo 07 de septiembre, con tiempo de 87’’4 para este mismo tiro de 1.400 metros.

Ajuste: Carrera de los acumulados La Rinconada

El día miércoles 19 noviembre en la pista caraqueña, Navegante trabajó de segunda vuelta y ajustó 45 segundos exactos para 600 metros, en pelo, recta de enfrente, cómodo. Así se observa en la hoja de ajuste que publica la División de Tomatiempos del Instituto Nacional de Hipódromos en todas sus plataformas digitales.

Favoritos en carrera: Ejemplares La Rinconada