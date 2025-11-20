La clave está aquí: Así quedó el ajuste de la gran opción de Gaceta Hípica para el 5y6 dominical

Suscríbete a nuestros canales

El día domingo 23 de noviembre, el hipódromo La Rinconada celebra la cuadragésima quinta reunión del tercer meeting, por lo que tiene una cartelera de 12 competencias que incluye: La edición 46 del Clásico Burlesco (GII) y la edición 71 del Clásico Aviación Militar Bolivariana (GII), ambas para la distancia de 1.800 metros.

La novena carrera, tercera válida para el juego del 5y6 Nacional está reservada para yeguas nacionales e importadas de tres años, ganadoras de una carrera (a excepción de carreras de reclamo), en distancia de 1.100 metros.

La Rinconada: Gran opción 5y6 Datos hípicos

De las 10 competidoras, se encuentra inscrita la alazana Queen Lety (número 6), Con el jockey falconiano Francisco “Kid” Quevedo quien repite en la monta y es presentada por Ramón García Mosquera y estrena el implemento Gríngola (+Gr).

La potra tresañera, se perfila como la primera favorita, además de ser la gran opción para Gaceta Hípica y en su última competencia llegó tercera a 9 cuerpos de la ganadora Jenifer Daniela.

Ajuste 5y6: La Rinconada

El miércoles 19 de noviembre, la nacida y criada en el Haras Urama galopó dos vueltas, en silla publicado en la hoja de ejercicios de la División de Tomatiempos Oficiales del Instituto Nacional de Hipódromo (INH).

Favoritas de la carrera: Yeguas