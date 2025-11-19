Los Amigos Invisibles anuncian nuevas fechas en Caracas

Suscríbete a nuestros canales

Después del éxito en ventas de las fechas anunciadas y la respuesta de su fanaticada caraqueña, la banda venezolana Los Amigos Invisibles y la empresa promotora de eventos musicales Cúsica abrieron dos nuevas presentaciones en el Caracas Music Hall (C.C. Concresa).

El regreso de Los Amigos Invisibles a su ciudad natal ha generado una euforia notable, confirmando el cariño inmutable de su público local.

Nuevas fechas en Caracas

Luego de conocerse que el 5 de diciembre darían un show, la agrupación habilitó los días 6 y 7 de diciembre y representan la última oportunidad para vivir la "Venezuelan Gozadera" en un formato petit comité, diseñado para garantizar una experiencia exclusiva y una cercanía única con la banda.

Los asistentes a esta serie de conciertos vibrarán con un repertorio que incluirá sus éxitos más foreados. El setlist honrará la trayectoria de la banda y presentará su evolución más reciente, incluyendo temas como Mentiras, Ponerte en Cuatro, La Vecina y más, así como Sugga Daddy, su sencillo promocional más reciente.

Precio de entradas y dónde comprarlas

Las entradas pueden adquirirse a través de cusica.com, Cúsica Studios y Ticketplate. La Zona General tendrá un costo de REF. 55 (+fee) en su primera etapa, al culminarse costará REF. 65 (+fee) en su segunda etapa, y la tercera tendrá un valor de REF. 75 (+fee).

Para los que deseen adquirir en Zona VIP, en su primera etapa costará REF. 90 (+fee), la segunda etapa estará en REF. 100 (+fee), y la tercera etapa en REF. 110 (+fee).