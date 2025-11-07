¡Éxito en el golf! Liiv cierra su 4ta parada con balance positivo

Suscríbete a nuestros canales

La Liga Individual e Interclubes de Golf en Venezuela (Liiv) puso punto final a su ciclo de 2025 con el cierre exitoso de la cuarta y última parada. Ricardo Lyon, presidente de la Liiv, compartió un balance positivo del año, destacando la organización y, sobre todo, la receptividad de los jugadores.

En declaraciones ofrecidas tras el evento, Lyon expresó su satisfacción y la del comité organizador.

"Estamos muy contentos con la organización y la verdad que le damos las gracias a los jugadores porque durante todo el año estuvieron agradecidos con la Liiv y la verdad que disfrutaron mucho y lo sentimos nosotros de que ellos la pasaron muy bien en estas cuatro paradas."

Cierre exitoso y el misterio de las novedades 2026

El presidente de la Liiv confirmó que el cierre de la temporada se desarrolló "todo bien, sin problemas". Con la ceremonia de premiación de la cuarta parada anoche, el foco se pone ahora en el futuro.

Al ser consultado sobre las sorpresas para la próxima edición, Lyon no pudo revelar detalles, pero dejó una pista crucial para los aficionados al golf en el país:

La temporada 2026 de la Liiv tendrá su arranque en el prestigioso Guataparo Country Club , en conjunto con el Club Trinidad .

, en conjunto con el Club . Se confirmaron "novedades" que se anunciarán pronto: "Habrán novedades para el año que viene, pero no podemos decírtelas ahorita."

Balance de las cuatro paradas: éxito en el ambiente

Al comparar la evolución de los torneos a lo largo del año, Lyon admitió un ligero descenso en la participación hacia el final, influenciado por la pausa de cuatro meses que tuvo el torneo. Sin embargo, enfatizó que la atmósfera competitiva y social se mantuvo en lo más alto:

"Entre la primera y la segunda el ambiente de los torneos se mantuvo fenomenal. La verdad es que los jugadores la pasaron muy bien, nosotros la pasamos muy bien. Compartimos con muchos jugadores que no los vemos en los torneos normales... fue un éxito, la verdad que fue un éxito este 2025 y esperamos que el año que viene sea súper mejor."

El circuito Liiv ha logrado uno de sus principales objetivos: unir a la comunidad golfística más allá de las categorías regulares de los clubes.

La sorpresa de última hora en la 4ta parada

El cierre de la cuarta parada tuvo un giro dramático que mantuvo la emoción hasta el último golpe, demostrando la alta competitividad de la Liga.

Categoría equipos: El equipo T-Queen se creía campeón, dominando la jornada.

El desenlace: El señor Germán Chávez , del equipo La Vuelta , hizo una increíble tarjeta de 72 golpes en el último momento.

Resultado final: La Vuelta se alzó con el campeonato, dejando a las damas de T-Queen en segundo lugar.

"Hasta el último jugador del día, el equipo T-Queen de las damas... creían que habían ganado el torneo... Y el señor Germán Chávez de Valle Arriba y del equipo La Vuelta hizo 72 golpes hoy y los pasó por arriba."

El éxito rotundo de 2025 sienta las bases para un 2026 que promete ser aún más grande para el golf individual e interclubes en Venezuela.