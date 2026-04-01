Gattuso contra la pared por su promesa si no clasificaba a Italia al Mundial 2026

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El seleccionador de Italia, Gennaro Gattuso, afirmó tras el partido en el que Italia quedó eliminada por tercera vez consecutiva del Mundial que es "un mazazo difícil de digerir". Pero ahora, se le suma a su dolor, la promesa que hizo a finales de 2025 cuando señaló qué iba ser, en el casi de no lograr la meta.

¿Gattuso cumplirá su promesa?

En octubre del año pasado, el campeón del mundo en Alemania 2006, planteó que no solo iba a renunciar a la selección de Italia sino también dejar de vivir en su país en caso de quedarse nuevamente fuera de la cita mundialista.

"Me atribuiré el mérito si logro mi objetivo; si no, me iré a vivir lejos de Italia. Ya estoy un poco lejos, iré aún más lejos... Ayer dije que es un sueño estar aquí, y es cierto: había gente con más experiencia que yo, con más experiencia, y por eso acepté esta llamada con tanta responsabilidad", dijo en aquella oportunidad.

Federación confía en Gattuso

El presidente de la Federación Italiana de Fútbol, Grabiele Gravina, hizo público su deseo de que Gennaro Gattuso continuase siendo seleccionador nacional pese a la derrota ante Bosnia y Herzegovina.

"Tengo que felicitar a Rino Gattuso, creo que ha sido un gran entrenador. Le pedí que siguiera al frente de estos chicos, al igual que se lo pedí a Buffon; hubo un momento de compenetración en el vestuario con ellos. Los chicos han sido heroicos. El aspecto técnica hay que mantenerlo al 100%", reseñó la agecnia EFE sobre lo que dijo en rueda de prensa tras la debacle de la selección.

¿Qué dijo Gattuso tras el juego?

"Por el desempeño, por el empeño, por el amor que le pusieron. Nos costó, nos quedamos con diez, tuvimos tres ocasiones de gol. Ellos hacían centros, hacían cosquillas… da pena, pero así es el fútbol, es fútbol". Sostuvo que el resultado "duele": "Lo necesitábamos para nosotros, para nuestras familias, para toda Italia, para nuestro movimiento", añadió.

La "Azzurra" que no acude a la cita mundialista desde 2014 y no supera una fase de grupos desde 2006, cayó así por tercera edición consecutiva en su intento de clasificación.