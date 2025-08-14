Buscan trabajador bilingüe en Miami y ofrecen atractivos beneficios

Suscríbete a nuestros canales

GOFO Express, es una empresa de entrega de paquetería, especializada en servicios de “ultima milla” en los Estados Unidos. Actualmente, se encuentran en la búsqueda de personas bilingües para que se sumen a su equipo, en caso de cumplir con los requisitos y habilidades necesarias. La vacante fue publicada en el sitio web de empleos Indeed.

¿Cuál es la propuesta?

La persona seleccionada desempeñará el cargo de “Dispatch Lead” o “líder de despacho”. Además, deberá acudir a la siguiente ubicación: 1080 SE 5th Street, Hialeah, FL 33010. Su rol será fundamental para la empresa, porque deberá mejorar la experiencia del cliente y optimizar el tiempo de los envíos.

“El líder de despacho se coordinará con múltiples compañías de camiones para programar y supervisar el transporte de camiones entre las etapas ATA y ASCAN, asegurando una entrega oportuna, eficiente y con costos controlados”, destaca GOFO Express en la convocatoria.

Algunas de las labores que llevará a cabo el trabajador son:

Mantener la comunicación con las empresas de los camiones, para coordinar las transferencias en las etapas ATA y ASCAN.

Actualizar el registro y programación de los camiones en tiempo real.

Supervisar las salidas y llegadas a tiempo de los transportes.

Verificar la eficiencia de la carga.

Requisitos

Aquellos que estén interesados en aplicar al cargo deberán cumplir con unos requisitos solicitados por GOFO Express, tales como:

Experiencia previa en despacho o coordinación logística.

Habilidades comunicativas para dialogar con el equipo de trabajo.

Análisis de datos.

Conocimientos sólidos en sistemas GIS y la tecnología GPS.

Dominio del idioma inglés y español para comunicarse con los conductores y la gerencia.

Toma de decisiones y proactividad.

Capacidad para desarrollar varias tareas de manera simultánea y trabajar bajo presión.

Destrezas en Microsoft Excel.

Disponibilidad de tiempo para trabajar los fines de semana.

No poseer antecedentes penales.

¿Cuál es el salario y cuáles son los beneficios?

En cuanto a la remuneración económica, la empresa ofrece entre 23 y 25 dólares la hora, dependiendo de la experiencia. Además, el trabajador disfrutará de una serie de beneficios, que incluyen:

Plan 401 (k).

Seguro dental, visual y de enfermedad.

Tiempo libre remunerado.

La postulación

Para optar por la vacante es necesario formalizar su postulación directamente en el sitio web de Indeed.