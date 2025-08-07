Empresa busca trabajadores bilingües en Miami: Ofrecen salario competitivo

Panorama Services and Travel es una agencia de viajes con sede en Miami, Florida. Actualmente, tienen una oferta laboral disponible para personas bilingües que deseen obtener una remuneración salarial competitiva.
La agencia ofrece una amplia gama de servicios, incluyendo boletos aéreos, envíos de paquetería, envíos de paquetería y trámites de inmigración. Además, tiene una dilatada trayectoria en el mercado, con más de 32 años, garantizando trato profesional y cercano a sus clientes.
Sobre la vacante
La vacante fue publicada recientemente en el portal especializado Indeed. El trabajador deberá desempeñar sus funciones en la siguiente ubicación: 10508 W Flagler St, Miami, FL 33174. De igual modo, el cargo es como “Auxiliador de Carga”, el candidato debe ser “proactivo, responsable y con buen trato para unirse a nuestro equipo”.
Algunas de las tareas que deberá efectuar diariamente son:
-
Recibir paquetes.
-
Asistir con la carga y descarga de cajas.
-
Pesar, medir y etiquetar los paquetes correspondientes
-
Operar la caja registradora
-
Realizar los cobros con precisión
-
Desarrollar cálculos básicos, para conocer el peso, precio y cambio
-
Cumplir con los protocolos de seguridad y procedimientos de la empresa
-
Brindar una experiencia amena al cliente
-
Trato cortés, amigable y empático
¿Cuáles son los requisitos?
Los requisitos exigidos para la postulación son:
-
Poseer habilidades físicas para levantar hasta 200 libras
-
Experiencia previa operando cajas registradoras
-
Conocimientos básicos en matemática
-
Capacidad para manejar efectivo y tarjetas
-
Dominar idioma español e inglés. Las personas que hablen fluidamente serán tomadas en consideración con prioridad.
-
Puntualidad, responsabilidad y disposición para aprender
Salario y beneficios
La remuneración económica oscila entre 17 y 20 dólares la hora. Panorama Services and Travel garantiza varios beneficios a sus trabajadores, tales como:
-
Ambiente laboral estable
-
Oportunidades de crecimiento
-
Capacitaciones continuas
-
Descuentos en los servicios
Por último, los interesados pueden formalizar su postulación directamente en el sitio web de Indeed.