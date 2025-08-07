Servicios

Empresa busca trabajadores bilingües en Miami: Ofrecen salario competitivo

Las personas que cumplan con los requisitos exigidos por la empresa pueden formalizar su postulación en el sitio web de Indeed 

Por Meridiano

Jueves, 07 de agosto de 2025 a las 12:57 pm
Empresa busca trabajadores bilingües en Miami: Ofrecen salario competitivo
Foto: Referencial / Cortesía
Suscríbete a nuestros canales

Panorama Services and Travel es una agencia de viajes con sede en Miami, Florida. Actualmente, tienen una oferta laboral disponible para personas bilingües que deseen obtener una remuneración salarial competitiva.

NOTAS RELACIONADAS

La agencia ofrece una amplia gama de servicios, incluyendo boletos aéreos, envíos de paquetería, envíos de paquetería y trámites de inmigración. Además, tiene una dilatada trayectoria en el mercado, con más de 32 años, garantizando trato profesional y cercano a sus clientes.

Sobre la vacante

La vacante fue publicada recientemente en el portal especializado Indeed. El trabajador deberá desempeñar sus funciones en la siguiente ubicación: 10508 W Flagler St, Miami, FL 33174. De igual modo, el cargo es como “Auxiliador de Carga”, el candidato debe ser “proactivo, responsable y con buen trato para unirse a nuestro equipo”.

Algunas de las tareas que deberá efectuar diariamente son:

  • Recibir paquetes.

  • Asistir con la carga y descarga de cajas.

  • Pesar, medir y etiquetar los paquetes correspondientes

  • Operar la caja registradora

  • Realizar los cobros con precisión

  • Desarrollar cálculos básicos, para conocer el peso, precio y cambio

  • Cumplir con los protocolos de seguridad y procedimientos de la empresa

  • Brindar una experiencia amena al cliente

  • Trato cortés, amigable y empático

Foto: Referencial / Cortesía

¿Cuáles son los requisitos?

Los requisitos exigidos para la postulación son:

  • Poseer habilidades físicas para levantar hasta 200 libras

  • Experiencia previa operando cajas registradoras

  • Conocimientos básicos en matemática

  • Capacidad para manejar efectivo y tarjetas

  • Dominar idioma español e inglés. Las personas que hablen fluidamente serán tomadas en consideración con prioridad.

  • Puntualidad, responsabilidad y disposición para aprender

Salario y beneficios

La remuneración económica oscila entre 17 y 20 dólares la hora. Panorama Services and Travel garantiza varios beneficios a sus trabajadores, tales como:

  • Ambiente laboral estable

  • Oportunidades de crecimiento

  • Capacitaciones continuas

  • Descuentos en los servicios

Por último, los interesados pueden formalizar su postulación directamente en el sitio web de Indeed.

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Hipismo La Rinconada Premier League LVBP
Jueves 07 de Agosto de 2025
US
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Servicios