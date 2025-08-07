Empresa busca trabajadores bilingües en Miami: Ofrecen salario competitivo

Suscríbete a nuestros canales

Panorama Services and Travel es una agencia de viajes con sede en Miami, Florida. Actualmente, tienen una oferta laboral disponible para personas bilingües que deseen obtener una remuneración salarial competitiva.

La agencia ofrece una amplia gama de servicios, incluyendo boletos aéreos, envíos de paquetería, envíos de paquetería y trámites de inmigración. Además, tiene una dilatada trayectoria en el mercado, con más de 32 años, garantizando trato profesional y cercano a sus clientes.

Sobre la vacante

La vacante fue publicada recientemente en el portal especializado Indeed. El trabajador deberá desempeñar sus funciones en la siguiente ubicación: 10508 W Flagler St, Miami, FL 33174. De igual modo, el cargo es como “Auxiliador de Carga”, el candidato debe ser “proactivo, responsable y con buen trato para unirse a nuestro equipo”.

Algunas de las tareas que deberá efectuar diariamente son:

Recibir paquetes.

Asistir con la carga y descarga de cajas.

Pesar, medir y etiquetar los paquetes correspondientes

Operar la caja registradora

Realizar los cobros con precisión

Desarrollar cálculos básicos, para conocer el peso, precio y cambio

Cumplir con los protocolos de seguridad y procedimientos de la empresa

Brindar una experiencia amena al cliente

Trato cortés, amigable y empático

Foto: Referencial / Cortesía

¿Cuáles son los requisitos?

Los requisitos exigidos para la postulación son:

Poseer habilidades físicas para levantar hasta 200 libras

Experiencia previa operando cajas registradoras

Conocimientos básicos en matemática

Capacidad para manejar efectivo y tarjetas

Dominar idioma español e inglés. Las personas que hablen fluidamente serán tomadas en consideración con prioridad.

Puntualidad, responsabilidad y disposición para aprender

Salario y beneficios

La remuneración económica oscila entre 17 y 20 dólares la hora. Panorama Services and Travel garantiza varios beneficios a sus trabajadores, tales como:

Ambiente laboral estable

Oportunidades de crecimiento

Capacitaciones continuas

Descuentos en los servicios

Por último, los interesados pueden formalizar su postulación directamente en el sitio web de Indeed.