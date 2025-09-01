Mi Beca para Empezar: Fecha del primer depósito 2025-2026 y cuánto recibirán los alumnos

Suscríbete a nuestros canales

El apoyo Mi Beca para Empezar sigue siendo una de las principales herramientas sociales en la Ciudad de México para combatir la deserción escolar, dicho beneficio económico, dirigido a estudiantes de nivel básico y a quienes asisten a Centros de Atención Múltiple, garantiza un apoyo mensual que permite a las familias contar con un ingreso adicional durante el ciclo escolar.

Inicio del ciclo escolar 2025-2026 en México

El Fideicomiso Bienestar Educativo de la Ciudad de México (Fibien) confirmó que el primer pago correspondiente al ciclo escolar 2025-2026 se entregará mañana lunes 1 de septiembre.

Cantidades establecidas por nivel educativo

Los montos económicos se dividen según el grado escolar del estudiante. Para este nuevo ciclo se establecieron los siguientes pagos mensuales:

Preescolar: $600 pesos.

Primaria: $650 pesos.

Centros de Atención Múltiple: $650 pesos.

Calendario de pagos de Mi Beca para Empezar confirmado

El programa ya tiene un calendario fijo de depósitos, el cual se mantendrá sin cambios aunque las fechas coincidan con días festivos o fines de semana. Los diez pagos estarán distribuidos de la siguiente manera:

1 de septiembre



1 de octubre



1 de noviembre



1 de diciembre



1 de enero



1 de febrero



1 de marzo



1 de abril



1 de mayo



1 de junio

Periodo de registro para nuevos beneficiarios

Los aspirantes a ingresar al programa contarán con un plazo del 1 al 30 de septiembre de 2025 para registrarse. El trámite deberá hacerse en línea, creando primero una cuenta Llave CDMX y luego ingresando los datos del alumno en la plataforma oficial.

Documentos necesarios para la inscripción

Para completar el registro es necesario tener a la mano documentos clave como: