Miami: Anuncian cierres de tránsito del 1 al 5 de septiembre por obras en la I-395/SR 836/I-95

Del 1 al 5 de septiembre, las autoridades anunciaron una serie de cierres de tránsito en Miami, Estados Unidos, por ende, los conductores deben prever desvíos y planificar rutas alternativas para minimizar retrasos durante la primera semana de septiembre

En la I-95 se cerrarán hasta cuatro carriles en ambas direcciones entre NW 29 Street y NW 8 Street durante la noche, con horarios especiales los viernes. También se verán afectadas rampas de acceso en dirección sur hacia NW 14 Street y hacia la I-395 Este, con desvíos señalizados para garantizar la movilidad.

Opciones de desvío incluyen:

Salir en NW 12 Avenue y girar hacia NW 14 Street.

Continuar por NW 8 Street y Biscayne Boulevard para conectar con A1A Norte/Miami Beach.

Por su parte, la I-395 tendrá cierres de carriles en ambas direcciones desde la I-95 hasta Biscayne Boulevard, especialmente entre las 10:00 p.m. y 5:30 a.m. Esto permitirá trabajos en la línea principal y en estructuras de puente, manteniendo la seguridad de los operarios.

Todos los carriles de Biscayne Boulevard estarán cerrados entre NE 11 Street y NE 13 Street, tanto nocturnos como diurnos según la necesidad. Los conductores pueden utilizar rutas alternativas:

Dirección sur: girar a la derecha en NE 13 Street, luego izquierda en NE 2 Avenue.

Dirección norte: girar a la izquierda en NE 11 Street, luego derecha en NE 1 Avenue.

Además, la SR 836 tendrá cierres totales en ambos sentidos entre NW 12 Avenue y NW 17 Avenue, y cierres parciales nocturnos para trabajos en puentes. Por lo tanto, se recomienda a los conductores respetar los desvíos señalizados y planificar sus rutas con antelación.