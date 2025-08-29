México: Así quedan los puentes y vacaciones tras ajustes al calendario escolar 2025-2026

Suscríbete a nuestros canales

La Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció que el ciclo escolar 2025-2026 no comenzará en agosto, como tradicionalmente ocurría, sino el 1 de septiembre de 2025, dicha decisión representa un cambio significativo para los estudiantes y maestros de educación básica en todo el país.

El ajuste responde a una instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien propuso ampliar el descanso para docentes y alumnos. Con ello, los maestros tendrán una semana adicional de vacaciones antes del regreso a clases, lo que también beneficia a las familias, dándoles mayor tiempo de organización y preparación.

Según el nuevo calendario, preescolar, primaria y secundaria tendrán 185 días de clases, mientras que las escuelas normales contarán con 195 días de actividades, esta cifra es ligeramente menor a los 190 días que se aplicaron en el ciclo anterior para la educación básica.

Puentes escolares del ciclo 2025-2026 en México

La SEP confirmó que habrá siete fechas festivas que se reflejarán en días de descanso, de las cuales seis se convertirán en puentes vacacionales:

16 de septiembre: Día de la Independencia.

17 de noviembre: Revolución Mexicana.

2 de febrero: Constitución de 1917.

16 de marzo: Natalicio de Benito Juárez.

1 de mayo: Día del Trabajo.

5 de mayo: Batalla de Puebla.

15 de mayo: Día del Maestro.

Días de descanso obligatorio por ley

Además de los puentes, la Ley Federal del Trabajo establece días de descanso que deben aplicarse también al calendario escolar. Para 2025 se destacan:

16 de septiembre.

17 de noviembre.

25 de diciembre.

Mientras que en 2026, los descansos serán: