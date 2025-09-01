México: Licencia de conducir permanente, dónde tramitarla en CDMX los fines de semana

Suscríbete a nuestros canales

La licencia de conducir permanente es un requisito obligatorio para manejar en la Ciudad de México, es por ende que debido a la alta demanda, la Secretaría de Movilidad (Semovi) decidió habilitar módulos con horarios ampliados, incluyendo fines de semana, para que los ciudadanos puedan realizar el trámite sin afectar sus actividades diarias.

El proceso estará vigente durante los próximos cuatro meses, lo que permite a los conductores organizarse y elegir la fecha más conveniente, la medida busca evitar retrasos y largas filas, ofreciendo opciones flexibles que se ajusten al tiempo libre de los solicitantes.

Módulos fijos en operación

Los módulos fijos atienden los sábados en un horario de 9:00 a 13:00 horas. Entre ellos se encuentran:

Insurgentes Central, ubicado en Av. Insurgentes Sur #263, Col. Roma Norte.

División del Norte, en Av. Municipio Libre #314.

Galerías Plaza de las Estrellas, en Melchor Ocampo #193, Col. Verónica Anzures.

Agencias y Licencias, también en Insurgentes Sur #263, primer piso.

Módulos móviles para mayor acceso

Además de los centros tradicionales, se instalaron módulos móviles que funcionan los sábados en el mismo horario. Están distribuidos en diferentes zonas de la capital, como:

Av. Universidad #936, Col. Santa Cruz Atoyac.

Calz. Chabacano #43, Col. Asturias.

Av. Nextengo #78, Col. Santa Cruz Acayucan.

Calz. La Viga #1381, Col. El Retoño.

Calz. de Tláhuac #5662, Col. San Lorenzo Tezonco.

Calz. Acoxpa #436, Col. Ex Hacienda Coapa.

Jesús García #50, Col. Buenavista.

Para quienes no disponen de tiempo los sábados, la Semovi ha dispuesto módulos que trabajan los domingos de 09:00 a 21:00 horas. Este horario extendido representa una ventaja significativa, ya que permite cumplir con el trámite sin alterar compromisos laborales ni familiares.