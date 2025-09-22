Estados Unidos: Pronostican la primera nevada 2025-2026 y revelan cuándo podría caer

Suscríbete a nuestros canales

Con la llegada del otoño, el aire frío comienza a instalarse en gran parte del país y crece la expectativa por la primera nevada en Estados Unidos, por lo que ya han revelado cuándo podría caer, y los expertos adelantan que el este del país podría ver los primeros copos antes de lo normal, mientras que en el oeste el clima más cálido retrasará su aparición.

Cómo es la primera nevada según los promedios históricos

El inicio de las nevadas en EEUU sigue un patrón que depende de la altitud y la región:

Septiembre : nieve en las cimas más altas de Montana, Wyoming y Colorado.

Octubre : el fenómeno se extiende a Idaho, Utah y las Grandes Llanuras del norte.

Noviembre : se intensifican las nevadas en el noreste, los Grandes Lagos y el medio oeste.

Diciembre : la nieve llega al Atlántico medio y zonas más bajas del centro del país.

Enero: estados del sur como Tennessee, Carolina del Norte y Georgia registran sus primeros copos.

Pronóstico para la temporada 2025-2026

El informe de Direct Weather indica que el oeste tendrá temperaturas por encima del promedio, lo que prolongará el otoño y podría retrasar la acumulación de nieve en montañas como Sierra Nevada. Por el contrario, el centro y noreste experimentarán un clima más frío, lo que adelantaría las nevadas en estados como Ohio, Nueva York y Pensilvania.

La fecha de la primera nevada no es solo una curiosidad, ya que para los aficionados al esquí y snowboard, anticipar el inicio de la temporada es crucial para planificar viajes. Las estaciones de esquí dependen de que la nieve llegue a tiempo para abrir sus puertas. Asimismo, viajeros y conductores se preparan para posibles retrasos en aeropuertos y carreteras resbaladizas.

Los gobiernos estatales utilizan este tipo de pronósticos para coordinar la compra de sal, el despliegue de quitanieves y otras medidas de prevención. Si las nevadas llegan antes de lo esperado, estas acciones deben adelantarse para evitar accidentes y mantener las vías despejadas.