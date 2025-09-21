Fuertes lluvias causan inundaciones en varias zonas de Caracas este fin de semana (+Foto)

Suscríbete a nuestros canales

La ciudad de Caracas fue azotada este fin de semana por fuertes ráfagas de viento y lluvias que causaron la crecida de varias quebradas y anegaciones de vías de la ciudad capital. También durante este sábado 20 y domingo 21 de septiembre se registraron descargas eléctricas que no causaron daño.

Las precipitaciones provocaron la caída de árboles en el Bulevar de Catia​ y en la autopista Gran Cacique Guaicaipuro, además de anegamientos de varias calles que complicaron el tránsito por la ciudad.

Pronóstico

De acuerdo con el Inameh, se estima que haya zonas nubladas con lluvias de intensidad variable que pueden tener incidencia en Bolívar, Amazonas, Delta Amacuro, Nueva Esparta, el este de Sucre, Miranda, La Guaira, Aragua, Falcón, Apure, Barinas, Táchira, Mérida, Trujillo y Zulia.

En el caso de Distrito Capital, Miranda y La Guaira se presentará nubosidad parcial con algunas lloviznas dispersas. Después del mediodía, se pronostica desarrollo nuboso con precipitaciones de intensidad variable. Según el Inameh, las temperaturas oscilarán entre los 17°C de mínima y los 30°C de máxima.

Lluvias el domingo 21 de septiembre

Lluvias del sábado 20 de septiembre