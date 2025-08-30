Estados Unidos: Prohíben renovar automáticamente el pasaporte a quienes presenten así su documento

Suscríbete a nuestros canales

El Gobierno de Estados Unidos ha confirmado que no todos los pasaportes pueden renovarse automáticamente, y es que, aquellos documentos que no cumplan ciertos requisitos obligan al titular a solicitar un pasaporte completamente nuevo, evitando así trámites que podrían resultar fallidos.

Casos en los que no aplica la renovación automática del pasaporte estadounidense

Entre las principales razones por las que un pasaporte no es elegible para renovación automática se incluyen:

Documentos emitidos hace más de 15 años.

Pasaportes obtenidos antes de cumplir 16 años.

Documentos dañados, perdidos o robados.

Cambios legales en el nombre del titular que no estén respaldados por evidencia oficial.

Cómo iniciar un nuevo trámite

Para los ciudadanos afectados, el trámite requiere completar el Formulario DS-11 de manera manual y presentarlo en persona en oficinas autorizadas. Esto implica que el procedimiento será más largo que la renovación estándar, pero permite garantizar que toda la documentación cumpla con los requisitos del Departamento de Estado.

Documentación necesaria para el nuevo pasaporte

Para completar la solicitud, se debe presentar:

Prueba de ciudadanía, como certificado de nacimiento, naturalización o pasaporte anterior si está disponible.

Identificación con foto vigente y una copia.

Fotografía reciente con las especificaciones oficiales.

Pago de las tarifas correspondientes, que varían según el tipo de trámite y la rapidez del servicio.

Las autoridades enfatizan la importancia de iniciar el proceso con tiempo suficiente antes de cualquier viaje. Cumplir con todos los requisitos y presentar la documentación completa evita retrasos y garantiza que el nuevo pasaporte esté disponible a tiempo, reduciendo inconvenientes para quienes dependen del documento para movilizarse internacionalmente.