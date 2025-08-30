Inicia pago de bono vacacional para este sector de la administración publica

Recientemente, el Sistema Patria depositó el bono vacacional dirigido a los docentes y jubilados del sector educativo público. De acuerdo a la información suministrada por los canales oficiales del Ministerio de Educación (MPPE), el monto es de 7700 bolívares equivalentes a 51,87 dólares; según la tasa de cambio oficial del Banco Central de Venezuela (BCV).
Los beneficiarios recibirán notificaciones en sus equipos móviles desde el número 3532 o 67373. De igual modo, pueden corroborar la acreditación desde la aplicación veMonedero. Luego, deben acceder a la billetera digital y transferir los recursos a sus cuentas bancarias.
Bonos activos hoy, 30 de agosto
Corresponsabilidad y Formación: Para los trabajadores activos de la Administración Pública, cuyo monto es de 27.300 bolívares equivalente a 185,61 dólares, según BCV.
Cuadrantes de Paz: Para los organismos de seguridad ciudadana incluyendo la Policía Nacional Bolivariana (PNB), Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y miembros de Protección Civil (PC), por un monto de 10.500 bolívares o 71,38 dólares.
Cultores Populares: Para los artistas, bailarines, poetas, escultores y demás promotores culturales; quienes reciben 6.300 bolívares o 42,83 dólares.
Bono Vacacional: Dirigido a los docentes y jubilados del sector público, cuyo monto es de 7.700 bolívares o 51,87 dólares.
Recomendaciones para recibir los Bonos de Patria
Agrega a tu núcleo familiar: Registra a tus padres, hijos y demás integrantes de la familia con sus números de cédula o fechas de nacimiento, en caso de ser menores de edad.
Responde las encuestas: Los días lunes el Sistema Patria reflejará unos formularios sobre los productos alimenticios que posees en tu hogar, servicios habilitados en tu comunidad y recepción de la bolsa del CLAP.
Completa el nivel máximo de seguridad: Renueva tu contraseña de seguridad, precisa tu dirección de residencia actual e indica tu situación laboral actual.
Registra a los estudiantes: En la sección de “escolaridad” podrás añadir a los niños o jóvenes en formación académica para que puedan obtener los bonos sociales destinados a este sector priorizado.