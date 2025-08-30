Servicios

Inicia pago de bono vacacional para este sector de la administración publica

La información fue difundida mediante los canales oficiales del Ministerio de Educación (MPPE)

Por Meridiano

Sabado, 30 de agosto de 2025 a las 03:08 pm
Inicia pago de bono vacacional para este sector de la administración publica
Foto: Referencial / Cortesía
Recientemente, el Sistema Patria depositó el bono vacacional dirigido a los docentes y jubilados del sector educativo público. De acuerdo a la información suministrada por los canales oficiales del Ministerio de Educación (MPPE), el monto es de 7700 bolívares equivalentes a 51,87 dólares; según la tasa de cambio oficial del Banco Central de Venezuela (BCV).

Foto: DOCENTES MPPE Canal Oficial

Los beneficiarios recibirán notificaciones en sus equipos móviles desde el número 3532 o 67373. De igual modo, pueden corroborar la acreditación desde la aplicación veMonedero. Luego, deben acceder a la billetera digital y transferir los recursos a sus cuentas bancarias.

Bonos activos hoy, 30 de agosto

  • Corresponsabilidad y Formación: Para los trabajadores activos de la Administración Pública, cuyo monto es de 27.300 bolívares equivalente a 185,61 dólares, según BCV.

  • Cuadrantes de Paz: Para los organismos de seguridad ciudadana incluyendo la Policía Nacional Bolivariana (PNB), Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y miembros de Protección Civil (PC), por un monto de 10.500 bolívares o 71,38 dólares.

  • Cultores Populares: Para los artistas, bailarines, poetas, escultores y demás promotores culturales; quienes reciben 6.300 bolívares o 42,83 dólares.

  • Bono Vacacional: Dirigido a los docentes y jubilados del sector público, cuyo monto es de 7.700 bolívares o 51,87 dólares.

Recomendaciones para recibir los Bonos de Patria

  • Agrega a tu núcleo familiar: Registra a tus padres, hijos y demás integrantes de la familia con sus números de cédula o fechas de nacimiento, en caso de ser menores de edad.

  • Responde las encuestas: Los días lunes el Sistema Patria reflejará unos formularios sobre los productos alimenticios que posees en tu hogar, servicios habilitados en tu comunidad y recepción de la bolsa del CLAP.

  • Completa el nivel máximo de seguridad: Renueva tu contraseña de seguridad, precisa tu dirección de residencia actual e indica tu situación laboral actual.

  • Registra a los estudiantes: En la sección de “escolaridad” podrás añadir a los niños o jóvenes en formación académica para que puedan obtener los bonos sociales destinados a este sector priorizado.  

Sabado 30 de Agosto de 2025
