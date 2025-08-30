Inicia pago de bono vacacional para este sector de la administración publica

Suscríbete a nuestros canales

Recientemente, el Sistema Patria depositó el bono vacacional dirigido a los docentes y jubilados del sector educativo público. De acuerdo a la información suministrada por los canales oficiales del Ministerio de Educación (MPPE), el monto es de 7700 bolívares equivalentes a 51,87 dólares; según la tasa de cambio oficial del Banco Central de Venezuela (BCV).

Foto: DOCENTES MPPE Canal Oficial

Los beneficiarios recibirán notificaciones en sus equipos móviles desde el número 3532 o 67373. De igual modo, pueden corroborar la acreditación desde la aplicación veMonedero. Luego, deben acceder a la billetera digital y transferir los recursos a sus cuentas bancarias.

Bonos activos hoy, 30 de agosto

Corresponsabilidad y Formación: Para los trabajadores activos de la Administración Pública, cuyo monto es de 27.300 bolívares equivalente a 185,61 dólares, según BCV.

Cuadrantes de Paz: Para los organismos de seguridad ciudadana incluyendo la Policía Nacional Bolivariana (PNB), Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y miembros de Protección Civil (PC), por un monto de 10.500 bolívares o 71,38 dólares.

Cultores Populares: Para los artistas, bailarines, poetas, escultores y demás promotores culturales; quienes reciben 6.300 bolívares o 42,83 dólares.

Recomendaciones para recibir los Bonos de Patria