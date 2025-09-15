Servicios

Estados Unidos: Más de 172 millones de personas consumen agua contaminada con PFAS

Esta crisis se ha convertido en un tema central en la agenda ambiental y de salud pública de Estados Unidos, ya que afecta la vida diaria de millones de personas.

Por Jessica Molero Gómez
Domingo, 14 de septiembre de 2025 a las 08:16 pm
Contaminación del agua potable en Estados Unidos por PFAS
Foto: Cortesía
Suscríbete a nuestros canales

 

NOTAS RELACIONADAS

La contaminación del agua potable en Estados Unidos por PFAS ha alcanzado niveles alarmantes, afectando a más de 172 millones de personas, por lo que la EPA considera esta situación como una amenaza para la salud pública, debido a que estos compuestos químicos son extremadamente persistentes y pueden permanecer por décadas en el ambiente.

La información se obtuvo mediante la Quinta Regla de Monitoreo de Contaminantes No Regulados (UCMR 5), que exige a las empresas de agua analizar 29 tipos de PFAS. Según el Environmental Working Group (EWG), hasta agosto de 2025 se han reportado 3.309 sitios contaminados, principalmente en la costa Este. 

Qué son los PFAS

Estos compuestos, conocidos como “químicos eternos”, están presentes en productos de uso diario:

  • Utensilios de cocina antiadherentes

  • Empaques de comida rápida

  • Textiles impermeables

  • Espumas contra incendios

  • Accesorios como relojes inteligentes

Su durabilidad es su mayor problema, ya que no se degradan con facilidad y tienden a acumularse en el agua, el suelo y el cuerpo humano.

La Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC) clasificó a algunos PFAS como carcinógenos del Grupo 1, confirmando su relación con el cáncer. Además, estudios recientes los asocian con:

  • Enfermedades de tiroides

  • Daño hepático

  • Problemas de fertilidad

  • Alteraciones en el sistema inmunológico

  • Retrasos en el desarrollo infantil

Aunque no existe un límite general para todos los PFAS, la EPA estableció valores máximos para algunos de los más peligrosos:

  • PFOA y PFOS: 4 partes por trillón

  • PFHxS y PFNA: 10 partes por trillón

Se espera que todos los sistemas de agua terminen el monitoreo en 2027 y apliquen tratamientos correctivos antes de 2029 para cumplir con estas normas.

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Hipismo La Rinconada Carreras monmouth Park
Domingo 14 de Septiembre de 2025
US
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Servicios