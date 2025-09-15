Estados Unidos: Se acerca el cambio de horario de otoño, conoce la fecha exacta aquí

Suscríbete a nuestros canales

El otoño en Estados Unidos comenzará el próximo 22 de septiembre, pero el ajuste de hora se realizará semanas después. La fecha clave es el domingo 2 de noviembre, día en que los relojes deberán atrasarse una hora, este cambio marca el fin del horario de verano y el regreso al horario estándar.

El conocido Daylight Saving Time (DST) tiene como propósito aprovechar mejor la luz solar y ahorrar energía. Cada año, el horario de verano inicia el segundo domingo de marzo y finaliza el primer domingo de noviembre, con esta alternancia, se busca que los días tengan más luz durante las tardes en primavera y verano, y más claridad en las mañanas de otoño e invierno.

En marzo de 2025, el horario de verano comenzó el día 9, cuando los relojes se adelantaron una hora. Ahora, en noviembre, se llevará a cabo el proceso inverso: se atrasarán los relojes una hora, permitiendo que las mañanas sean más luminosas y que las personas ganen una hora de descanso.

Regiones que no cambian la hora

No todas las zonas de Estados Unidos siguen esta práctica. Los siguientes lugares mantienen su hora sin ajustes:

Hawái

La mayor parte de Arizona, excepto la Nación Navajo

Puerto Rico

Guam

Samoa Americana

Islas Vírgenes

Islas Marianas del Norte

Es por ello que para quienes planean viajes en noviembre, es fundamental verificar la hora local de su destino. El cambio puede afectar horarios de vuelos, conexiones de transporte y eventos en vivo, ajustar los dispositivos electrónicos y alarmas a tiempo evitará confusiones.