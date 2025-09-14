Estados Unidos: Florida inicia período libre de taxes y revela lista de artículos exentos

Suscríbete a nuestros canales

Florida ha iniciado un período especial sin impuestos como parte de un plan de alivio fiscal para el ciclo 2025-2026. Esta medida busca que los residentes puedan retener una mayor parte de sus ingresos y, al mismo tiempo, fomentar la compra de productos destinados a actividades recreativas y al aire libre.

Productos exentos del impuesto en Florida

El tax holiday abarca una amplia gama de artículos, especialmente relacionados con armas de fuego y caza. Entre los productos incluidos se encuentran:

Pistolas, rifles y escopetas

Accesorios como fundas, miras y kits de limpieza

Arcos y ballestas para caza

Esta iniciativa no solo apoya a los entusiastas de la caza, sino que también refuerza los derechos de la Segunda Enmienda, según explican las autoridades estatales.

Artículos para camping y pesca

La medida también cubre equipamiento recreativo para actividades al aire libre, incluyendo:

Linternas y lámparas (hasta US$30)

Carpas (hasta US$200)

Hamacas y cocinas portátiles (hasta US$50)

Carnadas, cajas y aparejos de pesca

Incentivos adicionales durante el período

Además de la exención fiscal, los polígonos de tiro públicos ofrecerán descuentos del 50% en sus pases conmemorativos y festivos. Los veteranos recibirán pases gratuitos el domingo 9 de noviembre, en conmemoración del Día de los Veteranos, como parte de los beneficios complementarios del programa.

El gobernador Ron DeSantis destacó que estas medidas buscan fortalecer la economía local y proteger los derechos de los ciudadanos en materia de armas. Por su parte, la vicegobernadora Jay Collins resaltó que la iniciativa representa un alivio fiscal importante para las familias y ayuda a preservar tradiciones vinculadas a la recreación al aire libre.