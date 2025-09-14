Clientes de esta entidad bancaria tienen hasta el 2 de octubre para reclamar una compensación económica

Suscríbete a nuestros canales

Recientemente, un banco muy popular en los Estados Unidos logró un acuerdo judicial, tras recibir múltiples reclamos durante varios años. Los afectados podrían recibir una compensación económica antes del 2 de octubre de 2025, siempre y cuando cumplan con algunos requisitos exigidos por la entidad bancaria.

¿Cuál es el banco involucrado y quiénes podrán obtener el monto?

De acuerdo a información suministrada por las autoridades, el banco involucrado es Capital One 360 y las personas que podrán recibir el beneficio económico son aquellas que poseen cuentas de ahorro denominadas 360 Saving Accounts. Específicamente, el grupo elegible contempla a los clientes del banco entre el 2019 y 2022.

Aunque el pozo supera los 300 millones de dólares, los pagos serán divididos entre los reclamantes aprobados y el plazo máximo para consignar la solicitud antes del 2 de octubre de 2025. Para ello, es necesario completar un formulario en el sitio web de settlement, donde deberán proporcionar información personal.

¿Cuáles son los requisitos para participar?

Para confirmar la elegibilidad debe considerar los siguientes requisitos:

Haber sido titular de cuenta de ahorro Capital One 360 en el plazo mencionado.

Presentar la reclamación en el plazo oficial.

No haber optado por quedar fuera del acuerdo colectivo.

Aquellos que mantuvieron la cuenta activa en el tiempo, también podrán recibir un monto, aunque será inferior.

¿Cómo reclamar el beneficio antes del 2 de octubre?

El proceso para reclamar el beneficio se realiza en línea directamente en el sitio web: capitalone360savingsaccountlitigation.com. Después, deberá llenar el formulario con los datos e información solicitada por la entidad bancaria.

La cifra exacta del beneficio dependerá del número total de solicitudes aprobadas. La distribución se efectuará después de que hayan sido descontados los honorarios legales y costos administrativos.

Por último, las personas elegibles deben mantenerse atentas a su correo electrónico donde les llegarán las notificaciones de Capital One 360 y guardar el comprobante de presentación para corroborar el estado de pagos en los siguientes meses.