Estados Unidos: Se prevén despidos masivos de inmigrantes que no cumplan este requisito clave

La administración de Donald Trump ha implementado políticas migratorias estrictas, enfocadas en reforzar la seguridad y las condiciones legales de los trabajadores extranjeros en Estados Unidos. Entre estas medidas, se ha introducido un requisito obligatorio de dominio básico del inglés para ciertos sectores laborales, lo que afecta principalmente a conductores de vehículos comerciales.

Requisitos de inglés para conductores comerciales en EEUU

El Departamento de Transporte (DOT) ha reforzado la ley federal que exige que todos los choferes tengan un conocimiento mínimo del idioma inglés. Esto incluye la capacidad de:

Interpretar señales de tránsito escritas en inglés.

Responder preguntas de las autoridades en situaciones de control.

Completar documentos oficiales relacionados con el trabajo.

Comunicarse con el público en circunstancias básicas.

Para garantizar el cumplimiento, el DOT intensificará las inspecciones en carretera y las evaluaciones durante la emisión y renovación de licencias comerciales. La idea es asegurar que todos los conductores puedan cumplir con las normas de seguridad y comunicación, reduciendo riesgos en el transporte y el tránsito.

Los choferes que no superen la prueba de inglés serán apartados de su puesto de trabajo de inmediato, durante este período, no recibirán salario y deberán demostrar el dominio del idioma para volver a laborar, lo que representa un impacto directo en su situación económica y laboral, generando preocupación entre la comunidad inmigrante.