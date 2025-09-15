Servicios

Estados Unidos: La tarjeta clave que dará pagos federales y dinero extra a inmigrantes

Por Jessica Molero Gómez
Lunes, 15 de septiembre de 2025 a las 05:03 pm
Tarjeta Direct Express
Foto: Cortesía
Desde este mes de septiembre, todos los beneficios federales dejarán de pagarse con cheques en papel, dicha medida responde a la Orden Ejecutiva 14247 y busca modernizar el sistema de pagos, reducir costos de envío y evitar retrasos en la entrega de dinero a los beneficiarios. Vivir sin cuenta bancaria en Estados Unidos puede ser complicado, especialmente cuando se depende de ayudas como jubilaciones o pagos del Seguro Social. Para atender esta situación, el Gobierno ha impulsado el uso de la tarjeta Direct Express, que permite a millones de personas recibir su dinero de manera segura y sin necesidad de abrir una cuenta en un banco tradicional.

La tarjeta Direct Express funciona como una tarjeta de débito prepagada, respaldada por Mastercard, que recibe los depósitos de programas federales. Con ella es posible:

  • Retirar dinero en cajeros automáticos.
  • Pagar en tiendas físicas y en línea.
  • Cubrir facturas de servicios sin intermediarios.

Esto convierte a Direct Express en una herramienta esencial para los llamados “no bancarizados”, que representan el 4,2% de los hogares en el país.

Cómo solicitar la tarjeta

Los interesados pueden solicitarla llamando al Centro de Soluciones de Pago Electrónico del Departamento del Tesoro al 1-877-874-6347 o al 800-967-6857. Para completar el trámite se requiere:

  • Número de Seguro Social.
  • Información sobre el último pago o solicitud de beneficios.
  • Fecha de nacimiento del solicitante.

La Administración del Seguro Social también está enviando avisos para informar a los beneficiarios sobre esta transición y evitar que pierdan sus pagos después de la fecha límite. Los inmigrantes y personas sin acceso a la banca tradicional deben solicitar la tarjeta Direct Express antes de septiembre para garantizar que sus pagos continúen sin interrupciones.

Lunes 15 de Septiembre de 2025
