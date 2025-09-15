Sistema Patria: Bono para jubilados se activará en horas y este sería el monto en bolívares

Suscríbete a nuestros canales

De acuerdo al historial de pagos del sistema Patria, en las próximas horas se podría iniciar la entrega del Bono de Guerra Económica para jubilados de la administración pública. La asignación se podría realizar entre el 15 y el 17 de septiembre, y los beneficiarios recibirán la confirmación a través de un mensaje de texto desde el número 3532 y mediante la aplicación veMonedero.

Para este mes, el bono presenta un aumento en bolívares en su monto con respecto a agosto, alcanzando aproximadamente 17.600 bolívares, lo que equivale a unos 112 dólares. El Sistema Patria mantiene un cronograma de pagos para distintos sectores, además de los jubilados, los pensionados del IVSS y del programa Amor Mayor recibirán en septiembre su pago mensual.

Se estima que el monto ronde los 50 dólares para pensionados, y de acuerdo con reportes extraoficiales, el depósito podría comenzar a partir del lunes 22 de septiembre.

Bonos ya entregados en septiembre

Hasta la fecha, varios beneficios han sido activados para diferentes grupos de la población. Entre ellos destacan:

Bono Beca Universitaria: 840,60 bolívares para estudiantes universitarios.

Beca Enseñanza Media: 566,50 bolívares para estudiantes de bachillerato.

100% Amor Mayor: 130 bolívares para adultos mayores.

Bono Único Familiar: 2.200 bolívares.

Bonos complementarios: entre 740,40 y 1.480 bolívares.



Cómo cobrar el bono asignado

Para recibir el pago, es necesario estar registrado en el Sistema Patria, una vez que el bono es asignado, el usuario debe ingresar al “Monedero”, seleccionar la opción de “Retiro de fondos”, indicar el monto a transferir y confirmar la operación. El dinero puede transferirse a una cuenta bancaria o usarse para cancelar servicios públicos, recargar saldo telefónico y pagar gasolina directamente desde la plataforma.