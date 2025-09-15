Estados Unidos: Requisitos del programa que da alimentos y atención médica a embarazadas y niños

NOTAS RELACIONADAS
El Programa Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres, Bebés y Niños, conocido como WIC, busca mejorar la salud de madres embarazadas, mujeres en postparto y niños menores de cinco años en Estados Unidos. Su objetivo es brindar alimentos nutritivos, información sobre alimentación saludable y acceso a servicios médicos, garantizando el bienestar de familias en situación de riesgo nutricional y bajos ingresos.
Los solicitantes deben cumplir ciertos requisitos, como tener ingresos hasta el 185% del nivel federal de pobreza y demostrar necesidad nutricional. Además, quienes reciben Medicaid, SNAP o TANF cumplen automáticamente con los criterios de ingresos.
Cómo solicitar WIC en Estados Unidos
El acceso al programa puede hacerse a través de clínicas locales en cada estado. Además, el USDA ofrece una Herramienta de Preselección en línea que permite:
- Verificar la elegibilidad.
- Obtener información de contacto específica por estado.
- Programar citas para certificación y recibir orientación personalizada.
Servicios y apoyo ofrecidos
WIC proporciona una variedad de servicios que incluyen:
- Entrega de alimentos saludables gratuitos.
- Educación nutricional para madres y familias.
- Apoyo y promoción de la lactancia materna.
Estos servicios buscan fomentar hábitos saludables y garantizar un desarrollo adecuado en los niños, especialmente en comunidades con alto riesgo nutricional.