Estados Unidos: Requisitos del programa que da alimentos y atención médica a embarazadas y niños

WIC se ha consolidado como un pilar fundamental en la política de salud pública de Estados Unidos.

Por Jessica Molero Gómez
Domingo, 14 de septiembre de 2025 a las 08:24 pm
EEUU Programa Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres, Bebés y Niños (WIC)
Foto: Cortesía
El Programa Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres, Bebés y Niños, conocido como WIC, busca mejorar la salud de madres embarazadas, mujeres en postparto y niños menores de cinco años en Estados Unidos. Su objetivo es brindar alimentos nutritivos, información sobre alimentación saludable y acceso a servicios médicos, garantizando el bienestar de familias en situación de riesgo nutricional y bajos ingresos.

Los solicitantes deben cumplir ciertos requisitos, como tener ingresos hasta el 185% del nivel federal de pobreza y demostrar necesidad nutricional. Además, quienes reciben Medicaid, SNAP o TANF cumplen automáticamente con los criterios de ingresos.

Cómo solicitar WIC en Estados Unidos

El acceso al programa puede hacerse a través de clínicas locales en cada estado. Además, el USDA ofrece una Herramienta de Preselección en línea que permite:

  • Verificar la elegibilidad.
  • Obtener información de contacto específica por estado.
  • Programar citas para certificación y recibir orientación personalizada.

Servicios y apoyo ofrecidos

WIC proporciona una variedad de servicios que incluyen:

  • Entrega de alimentos saludables gratuitos.
  • Educación nutricional para madres y familias.
  • Apoyo y promoción de la lactancia materna.

Estos servicios buscan fomentar hábitos saludables y garantizar un desarrollo adecuado en los niños, especialmente en comunidades con alto riesgo nutricional.

Domingo 14 de Septiembre de 2025
