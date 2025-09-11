Estados Unidos: Guía para residentes permanentes que buscan obtener el Seguro Social

Suscríbete a nuestros canales

La Administración del Seguro Social (SSA) de Estados Unidos es una de las agencias federales más importantes, pues brinda apoyo económico a jubilados, personas con discapacidad y familiares de trabajadores fallecidos. Más de 71 millones de personas reciben estos beneficios, lo que convierte a este programa en un pilar de la seguridad social en el país.

Los inmigrantes que poseen la residencia permanente legal, o Green Card, tienen la posibilidad de acceder a los beneficios del Seguro Social si cumplen con los requisitos, esto les permite asegurar ingresos en la etapa de retiro y protección para sus familias en situaciones de enfermedad o fallecimiento.

Requisitos principales para solicitarlo

La SSA establece varias condiciones que deben cumplirse antes de presentar la solicitud:

Contar con un Número de Seguro Social válido, recibido tras obtener la Green Card.

Acumular 40 créditos de trabajo, lo que equivale a unos 10 años de empleo en EEUU.

Tener un historial de contribuciones suficiente al sistema para ser elegible a jubilación o beneficios por discapacidad.

Proceso de solicitud paso a paso

El trámite puede iniciarse en línea a través de la página oficial de la SSA. Luego, el solicitante debe presentarse en una oficina local del Seguro Social con sus documentos que acrediten su residencia y experiencia laboral, este proceso garantiza que los datos sean validados correctamente antes de aprobar la solicitud.

Una vez que la SSA aprueba el trámite, el residente permanente recibe su tarjeta de Seguro Social en un plazo aproximado de 14 días. Este documento contiene el número único que le permitirá acceder a los beneficios de jubilación, salud y otros programas de asistencia en Estados Unidos.