TikTok seguirá en EEUU: Trump anuncia acuerdo sorpresa y promete “estarán encantados”

El futuro de TikTok en Estados Unidos ha generado incertidumbre durante meses, pero recientemente el presidente Donald Trump anunció un acuerdo sorpresa para mantener la aplicación operando en el país.

Trump informó desde su red social Truth Social que las conversaciones entre Estados Unidos, la Unión Europea y China estaban progresando de manera positiva. Aunque gran parte del enfoque era sobre aranceles comerciales, el mandatario aprovechó la oportunidad para destacar que el acuerdo sobre TikTok avanzaba, sin mencionar inicialmente el nombre de la plataforma, minutos después, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, confirmó que el proceso se encontraba en una fase significativa.

Uno de los principales obstáculos para TikTok en Estados Unidos ha sido su vínculo con ByteDance, empresa matriz con conexiones al Partido Comunista de China. Estados Unidos ha señalado que la recopilación de datos de los usuarios podría representar un riesgo a la seguridad nacional, por ello, el acuerdo incluye medidas para desvincular la operación de TikTok de ByteDance, buscando garantizar un control más seguro sobre la información de los usuarios estadounidenses.

Un paso importante en el proceso será la llamada programada entre Donald Trump y el presidente chino, Xi Jinping. Este diálogo podría definir aspectos esenciales del acuerdo y aclarar cómo se gestionará la relación entre TikTok y su empresa matriz. Según Bessent, los detalles finales se conocerán una vez que ambas partes lleguen a consensos sobre los términos de seguridad y propiedad de la plataforma.

La continuidad de TikTok permitirá a millones de usuarios mantener sus cuentas y contenidos activos. Además, creadores de contenido y anunciantes podrán seguir utilizando la plataforma como herramienta de promoción y marketing digital.