Estados Unidos agiliza proceso de entrega de pasaportes: Nuevas medidas para facilitar trámites

Suscríbete a nuestros canales

En un esfuerzo por mejorar la atención y agilizar los trámites que afectan a millones de residentes, las autoridades federales han implementado una serie de nuevas medidas para la entrega de pasaportes en Estados Unidos. Estas iniciativas buscan hacer más accesibles los procesos que anteriormente eran lentos y complicados, especialmente para quienes requieren documentos oficiales con urgencia.

El Departamento de Estado ha introducido un sistema innovador que promete acortar los tiempos de espera y facilitar la experiencia de quienes deben iniciar el trámite de pasaporte, ya sea por primera vez o para sus hijos menores. Este nuevo enfoque busca aliviar la carga sobre los solicitantes y mejorar la eficiencia del proceso.

¿Cómo funciona el nuevo trámite?

Uno de los aspectos más destacados de esta reforma son las Special Passport Acceptance Fairs, eventos especiales que se llevan a cabo en varias ciudades del país. Durante estos eventos, los solicitantes pueden aplicar en persona durante fines de semana y en horarios extendidos, lo que resulta ideal para aquellos que no pueden asistir en días hábiles.

Estos operativos están diseñados para:

• Personas que solicitan su pasaporte por primera vez utilizando el Formulario DS-11.

• Niños que necesitan tramitar el documento de manera presencial.

• Adultos que califiquen para renovar su pasaporte mediante el Formulario DS-82 todavía pueden hacerlo en línea o por correo, sin necesidad de asistir a estos eventos.

Fechas y ubicaciones de los eventos

Cada mes, se publica una lista actualizada con las fechas y sedes de estos eventos en diferentes estados. Para agosto y septiembre de 2025, ya se han confirmado ferias en oficinas de correos, universidades, bibliotecas y otras dependencias locales en estados como Texas, Nueva Jersey, California, Florida y Nueva York.

Los interesados pueden consultar el calendario oficial para encontrar el evento más cercano y verificar si es necesario hacer una cita previa. En caso de no encontrar una feria disponible, también existen oficinas de aceptación que ofrecen atención durante los fines de semana de manera permanente.

Opciones de servicios disponibles

El nuevo sistema ofrece diversas opciones para los solicitantes:

• Trámite rutinario y expedito: Los centros solo reciben y envían solicitudes al Departamento de Estado.

• Viajes urgentes: Si la salida es en menos de dos semanas, se debe solicitar turno en una de las 26 agencias de pasaportes oficiales del país.