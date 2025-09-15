La UCI condena al Gobierno de España sobre los actos de violencia en La Vuelta

Suscríbete a nuestros canales

La Unión Ciclista Internacional (UCI) condena firmemente los acontecimientos recientes que han marcado el desarrollo de La Vuelta. Manifestantes a favor de Palestina y contra de la presencia del equipo Israel lograron parar la carrera y que no se pudiese completar la última etapa de la competición.

La máxima autoridad ciclista cargó contra el Gobierno de España en un comunicado oficial, expresando que lamenta que la dichas autoridades estuvieran respaldando los hechos de violencia que rompieron con el buen desarrollo de la carrera. La organización considera que estos sucesos comprometen los valores fundamentales del deporte y alteran el buen curso de una de las principales competiciones ciclistas del calendario internacional.

La UCI reitera su compromiso con la neutralidad del deporte y hace un llamado a todas las partes involucradas para preservar la integridad y el espíritu competitivo del ciclismo.

Comunicado oficial de la UCI