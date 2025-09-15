La UCI condena al Gobierno de España sobre los actos de violencia en La Vuelta

La Unión Ciclista Internacional (UCI) condena firmemente los acontecimientos recientes que han marcado el desarrollo de La Vuelta. Manifestantes a favor de Palestina y contra de la presencia del equipo Israel lograron parar la carrera y que no se pudiese completar la última etapa de la competición.
NOTAS RELACIONADAS
La máxima autoridad ciclista cargó contra el Gobierno de España en un comunicado oficial, expresando que lamenta que la dichas autoridades estuvieran respaldando los hechos de violencia que rompieron con el buen desarrollo de la carrera. La organización considera que estos sucesos comprometen los valores fundamentales del deporte y alteran el buen curso de una de las principales competiciones ciclistas del calendario internacional.
La UCI reitera su compromiso con la neutralidad del deporte y hace un llamado a todas las partes involucradas para preservar la integridad y el espíritu competitivo del ciclismo.
Comunicado oficial de la UCI
La Unión Ciclista Internacional (UCI) expresa su total desaprobación y profunda preocupación por los acontecimientos que han marcado la edición de 2025 de La Vuelta Ciclista a España, en particular por la abrupta interrupción de la última etapa disputada ayer en Madrid, consecuencia directa de una serie de incidentes vinculados a manifestaciones a favor de Palestina.
Desde la llegada de la carrera al territorio español, la Vuelta se ha visto perturbada casi a diario por acciones de carácter militante: intrusiones de individuos en el pelotón, lanzamiento de orina y puesta en peligro de los corredores, atentando contra su integridad física, ya que algunos sufrieron caídas, lesiones y se vieron obligados a abandonar la prueba. Ante estos incidentes, los organizadores de la carrera reaccionaron con rapidez y serenidad, implementando medidas de emergencia para garantizar la continuidad de la prueba", destaca parte del comunicado.