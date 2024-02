NFL: ¡De otro planeta! Estos son las botas que usará Patrick Mahomes en el Super Bowl (+Video)

Este viernes, se revelaron los botines que utilizará el quarterback estrella de los Kansas City Chiefs, Patrick Mahomes, el próximo domingo, 11 de febrero, para el Super Bowl LVIII. El dos veces ganador del título ed la NFL buscará sumar el tercero a su podio llevando en sus pies unos zapatos que dejaron maravillados a miles de fanáticos en redes sociales.

Complex Sneakers, a través de la red social X, se encargó de publicar un video en donde se mostraba, en su totalidad, los detalles de los calzados. Tienen como color predominante el blanco y acabados en dorado que los hacen bastante llamativos a la vista. Un diseño bastante ostentoso quiso lucir el mejor jugador del conjunto que antiguamente llevaba como nombre Dallas Texans.

La marca encargada de elaborar la vistosa pieza fue Adidas, empresa que patrocina a "la Parca" desde hace un buen tiempo.

Más allá de la edición especial que llevará como zapatos, Mahomes tiene entre ceja y ceja alzar el trofeo de campeón por segundo año consecutivo.

"Simplemente me gusta ganar. Si ganas mucho y eso hace que seas el villano, no me importa"; dijo el número 15 de los Chiefs en una rueda de prensa el pasado jueves.