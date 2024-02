NFL: Super Bowl LVIII ¿Cómo estará el clima?

Las miradas de fanáticos y jugadores se centran en el esperado Super Bowl LVIII que tendrá lugar este domingo, 11 de febrero, en el magnífico Allegiant Stadium de Las Vegas, hogar de los Raiders. Sin embargo, la pregunta en la mente de muchos es: ¿cómo se comportará el clima durante este evento deportivo?

Conocida por sus altas temperaturas, Las Vegas ha ideado la solución perfecta para garantizar un ambiente controlado en su estadio insignia, también conocido como 'The Death Star'. La construcción del Allegiant Stadium fue concebida como un recinto cerrado y climatizado, lo que elimina cualquier preocupación sobre las inclemencias climáticas que puedan afectar el desarrollo del juego.

Para aquellos afortunados que asistirán al Super Bowl LVIII en persona, la buena noticia es que las previsiones meteorológicas son más que favorables. Según informa The Weather Channel, no se esperan lluvias ni fuertes ráfagas de viento el domingo. Por el contrario, se pronostican temperaturas secas con una máxima de 51 grados Fahrenheit y una mínima de 33 grados Fahrenheit. Los cielos estarán despejados, proporcionando el escenario perfecto para un enfrentamiento deportivo inolvidable.

Aunque Las Vegas es conocida por su clima cálido y seco, la tecnología del Allegiant Stadium garantiza que los asistentes disfruten del Super Bowl sin preocuparse por las condiciones externas. El recinto cerrado y climatizado brinda un ambiente óptimo para los jugadores y fanáticos, asegurando que el clima perfecto sea parte integral de esta experiencia única.

El Super Bowl LVIII entre los Kansas City Chiefs y los San Francisco 49ers promete ser un evento histórico, y Las Vegas se prepara para ofrecer un escenario perfecto, tanto dentro como fuera del campo. La patada inicial está programada a las 6:30 p.m. ET / 3:30 PT, y el anticipado espectáculo de medio tiempo a cargo de Usher podría comenzar entre las 7:30 p.m. ET y las 8:00 p.m. ET (6:30 - 7:00 p.m. CT / 4:30 - 5:00 p. m. PT), dependiendo del desarrollo del juego.