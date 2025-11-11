El Santiago Bernabéu se "encierra": Aislamiento acústico total para recibir a la NFL

Suscríbete a nuestros canales

El Santiago Bernabéu sigue trabajando sobre la marcha en su proceso de adaptación y estar listo para la NFL. Un duelo que quedará marcado en la historia de España y Madrid, lleno de espectáculos, shows y... un 'concierto' durante el medio tiempo. Todo esto llevo al club a acelerar los trabajos de modificación, con la intención de adecuar su estadio para lo que será esta cita de fútbol americano, colocando el máximo esfuerzo en aislar los fondos y reducir así el ruido exterior.

Un proceso que viene trabajándose desde hace unas semanas y que cada día toma más forma, cuando solo faltan escasos días para el choque entre Miami Dolphins y Washington Commanders en el Santiago Bernabéu.

Modificaciones en el Santiago Bernabéu

Los fondos del propio campo de juego se han tenido que modificar, con la intención de adecuar las medidas que el fútbol americano exige, es decir: Pasar de 105x68 metros a 109x48,8. La solución ha sido convertir las primeras filas, de dichos fondos, en retráctiles y conseguir los metros necesarios.

Es precisamente en los fondos donde se encuentran las labores de insonorización. El club está utilizando diferentes tipos de paneles para tapar la zona del 'sky-walk', lo que va a reducir el ruido exterior. Un trabajo que 'Bizarrap' y 'Daddy Yankee' se encargarán de poner a prueba este domingo en el descanso del partido de NFL.