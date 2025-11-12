Show de poder en Churchill Downs: Irad Ortiz Jr se adueñó de la jornada del miércoles

Suscríbete a nuestros canales

Este miércoles se realizó la jornada de competencias en el óvalo de Churchill Downs con la cartelera de nueve competencias.

Irad Ortiz Jr: Jinete destacado Churchill Downs

El jinete más destacado del evento fue para la “Máquina” Irad Ortiz Jr, quien conquistó cinco competencias.

Comenzó con el triunfo en la primera del programa, un Claiming de 71 mil dólares con Five O’ Somewhere bajo el entrenamiento de Kent Sweezey, dejó tiempo de 1.10’’55 para los seis furlones del (1.200 metros) recorrido y abono dividendo de $4,42 a ganador.

Seguidamente en la segunda competencia se tomó la foto con Sutherland en un Claiming de 55 mil dólares, bajo la preparación de Mertkan Kantarmaci y pagó un dividendo de $8,64 a ganador.

En la sexta carrera que fue un Maiden Claiming de 57 mil dólares, el boricua visitó al recinto de ganadores con Awesome Hawaiian con la preparación de William Walden, dejó crono de 1.11’’75 para el tiro de seis furlones (1.200 metros) y abono dividendo de $3,50 a ganador.

La séptima de la jornada, un Allowance de 127 mil dólares, el triunfo se lo lleva Trouble in Love, con el entrenamiento de Brad Cox, y el dividendo que deja fue de $4,58 a ganador.

Para cerrar la programación que fue en la novena competencia, un Maiden Special Weight de 120 mil dólares, el cinco veces ganador del Eclipse Award visitó nuevamente al recinto de ganadores con Military Cruiser del trainer Nicholas Vaccarezza, con crono de 57’’07 para los cinco furlones (1.000 metros) y abonó dividendo de $15,34 a ganador.

Con estas victorias, el estelar jinete suma 294 victorias de la temporada y 4.365 laureles de por vida en el país del norte.