No vas a creer cuantas yeguas sirvió este gran semental en un solo año

Un ejemplar con múltiples hazañas en reducidos intervalos de tiempo, entre ellas la de haber ganado a menos de dos meses de haber debutado en un Maiden Special Weight el 18 de febrero en Santa Anita Park, el Santa Anita Derby (G1) del 7 de abril y también haber ganado a menos de 3 meses del debut, el Kentucky Derby el 5 de mayo de 2018, es el campeón Justify (Scat Daddy), ejemplar que en menos de 4 meses activo en las pistas, se convirtió en el ejemplar N°13 en la historia, en alcanzar la Triple Corona en el hipismo norteamericano y el segundo del entrenador Bob Baffert a 3 años del anterior, American Pharoah.

Ahora Justify, es una verdadera sensación como reproductor, funciones en las que en sus inicios no podría ser más exitoso, al ser padre de la campeona dosañera y Eclipse Award Just F Y I, y de los ganadores clásicos Arabian Lion, Alpha Bella, Aspen Grove, Champion Dreams, Just Cindy, Just Steel, Living Magic y en europa del sensacional City of Troy y de los ganadores de stakes Opera Singer, y los autralianos Storm Boy, Learning to Fly, Legacies, entre muchos otros, con apenas sus dos primeras producciones.

La popularidad de Justify, como su nombre, está bien justificada, por lo que el ejemplar fue requerido para servir 222 yeguas en Estados Unidos (el 9° entre los sementales norteamericanos) y 188 yeguas en Australia (7° entre los sementales de ese país), para un total de 410 yeguas madres cubiertas en un solo año como reproductor, el 2023.

La verdad es que no luce fácil para el gran Justify mantener ese mismo ritmo del trabajo en años subsiguientes, ahora que sus servicios han sido ofrecidos con transacción privada. Lo cierto es que el hijo de Scat Daddy ha demostrado en poco tiempo un poder transmisor extraordinario, que seguramente seguirá siendo muy requerido desde todas las latitudes para enriquecer con muchos de sus vástagos, los mas diversos y prestigiosos escenarios del hipismo mundial.