Mira lo que dice Bob Baffert sobre la exaltación de Justify al Hall de la Fama

Es claro que la hazaña de 2018 significó para el entrenador Bob Baffert, ganador de 4 premios Eclipse, exaltado al Hall de la Fama en 2009 y ganador de 17 carreras de la Triple Corona Norteamericana, uno de los logros más importantes de su carrera, porque Justify (Scat Daddy) era su segundo triple coronado en un periodo de tres años, luego de una sequía de 37 años que pasaron entre Affirmed en 1978 y American Pharoah en 2015.

Este martes 23 de abril de 2024 el National Museum of Racing and Hall of Fame anuncia que Justify, el triplecoronado de Bob Baffert, fue exaltado al Hall de la Fama del hipismo norteamericano, en apenas su primer año de elegibilidad. Luego de toda la polémica suscitada en torno a la descalificación del ejemplar de su victoria en el Santa Anita Derby de 2018 por una prueba positiva en escopolamina, este fallo parece reivindicar la grandeza de lo hecho por Justify.

Y a esa gradeza se refiere el entrenador Bob Baffert, cuando expresa por escrito este 23 de abril a través de su cuenta en X, @BobBaffert, antiguo twitter, lo siguiente:

"Justify era un cometa en la pista de carreras. El vino, el vio, el conquistó. Un destello de luz brillante cruzó el horizonte. Acabó con la maldición de Apolo y ganó la Triple Corona en los cinco meses más espectaculares e impresionantes que jamás haya tenido un pura sangre. Tuvimos suerte de ser parte de esto y estaré eternamente agradecido".

Justify debutó con una victoria a los 3 años el 18 de febrero de 2018, y ganó un Allowance en su segunda presentación el 11 de marzo, ganó su primer Grado 1 en su tercera presentación, el Santa Anita Derby a los 48 días de haber debutado, ganó el Kentucly Derby el 5 de mayo, a menos de 3 meses de su debut, el Preakness Stakes a menos de 4 meses y culminó su travesía ganando el Belmont Stakes (G1) y la triple corona el 9 de junio, por lo que menos de 4 meses le bastaron para convertirse en campeón tresañero y Caballo del año en 2018.