Irad Ortiz Jr. tiene su propio show en Gulstream Park

Hoy 27 de enero de 2024 se disputará en el hipódromo de Gulfstream Park la Pegasus World Cup, es decir, que el óvalo de Florida tiene una jornada de gala con un total de 13 competencias a disputarse. Desde el comienzo de la reunión hay un jockey que brilla con luz propia, no puede ser otro que Irad Ortiz Jr. Quien ha ganado tres de las primeras cinco competencias que se han disputado.

El primer triunfo fue en la segunda de la tarde con Speak Easy, que no estaba entre los primeros cotizados en las apuestas y dejó un dividendo a ganador de 18,60$. En la tercera completó un back to back al ingresar al círculo de ganadores con Play the Music, un ejemplar que entró a la carrera por el retiro de Fast as Flight. Este conducido, del reciente ganador del premio Eclipse como mejor jinete de 2023 dejó en taquilla el dividendo de 22,00$.

En la quinta continuó la fiesta de Ortiz Jr. con el brasileño Ice Chocolat, que si dejó un dividendo más acorde a una monta de Irad, pues arrojó 6.20$. En lo que queda de jornada, al jinete puertorriqueño le quedan 8 montas por lo cual se puede presumir que entrará aún más veces al círculo de ganadores. Es importante recordar que Ortiz montará Dynamic One en la carrera más importante de la tarde la Pegasus World Cup.