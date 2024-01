Estos son los Picks y el Best Bet de Meridiano para la jornada del Pegasus World Cup

Llegó el gran día. Este sábado 27 de enero, el hipódromo de Gulfstream Park abrirá sus puertas desde las 7:00 de la mañana (Hora del Este) para presentar una atractiva tanda de 13 carreras con varios stakes y entre ellos, los relacionados con la Pegasus World Cup en sus diferentes versiones.

La partida de la primera competencia será a las 11:00 a.m. (12:00 m. de Venezuela) y los clásicos empezarán en la sexta prueba con La Prevoyante Stakes (G3) en recorrido de 2.400 metros en grama para toda yegua de cuatro años y más edad.

Entre las apuestas especiales programadas para este día, Gulfstream Park ofrece el Tropical Turf Pick 3, que son tres carreras en grama (8-10-12) y un Pick 5 de Costa a Costa, con las dos últimas competencias de Gulfstream Park y la sexta, séptima y octava carrera de Santa Anita.

Estos son nuestros favoritos para los stakes de Gulfstream Park:

6ª) La Prevoyante Stakes (G3): Romagna Mia (1) de una vez es el Best Bet de Meridiano para la tarde. Viene de ganar en 2.400 metros y ahora correrá la misma distancia. El puertorriqueño John Velázquez será su jinete, el cual la ha hecho ganar dos veces en las tres carreras que tiene en Estados Unidos.

8ª) William L. McKnight Stakes (G3): Esta carrera cambió en el pronóstico por el retiro de tres ejemplares a mitad de semana. Francesco Clemente (1) es nuestra base. La que perdió en Del Mar también en 2.400 metros, fue increíble. Ahora le montan al implemento Irad Ortiz Jr.. Acompañen con Verstappen (7), que puede ser un Fórmula 1 con la conducción de Lanfranco Dettori y como sorpresa el veterano Rockemperor (10), que a sus ocho años sigue en la pelea.

9ª) Inside Information Stakes (G2): Intrepid Daydream (3) es una buena corredora de la distancia de 1.400 metros. Tiene dos actuaciones con un primero y perdió un stakes en 1.200 metros por escaso margen en diciembre allí mismo en Gulfstream Park. Maryquuitecontrary (9) venció en la anterior en un stakes de $150.000, pero tiene fogueo en carreras de grado. Ya ganó este mismo clásico el año pasado. Olivia Darling (10) no hay que subestimarla, a pesar de que se perdió en la pasada.

10ª) Pegasus World Cup Filly and Mare Invitational (G2): Esta carrera es a 1.700 metros y aquí hay que ponerle el ojo a Star Fortress (4), que ganó galopando un stakes de grado 3 en Churchill Downs en noviembre y vuelve a la acción ahora más repotenciada. La argentina Didia (9), es la ganadora para muchos. Participó en la Breeders’ Cup Filly and Mare Turf (G1), pero fracasó. “El Mago” José Ortiz hará su acto para hacerla ganar. La sorpresa para nosotros es Queen Goddess (8) con Tyler Gaffalione. No le tomen en cuenta la anterior.

11ª) Fred W. Hooper Stakes (G3): Competencia en una milla en arena donde “El Tío” Bob Baffert lleva a Hejazi (1), que es rápido y a pesar de que va por primera vez al tiro, Flavien Prat le administrará la velocidad. Accretive (8), no le consideraremos su última actuación. Este en las carrera de grado que ha participado, ha salido bien parado. Tumbarumba (11) puede ser el que “tumbe” a mucha gente de sus combinaciones y por ello no lo dejamos por fuera.

12ª) Pegasus World Cup Turf (G1): Warm Heart (9), la sensacional yegua irlandesa, luce muy superior con este lote. Nos asusta un poco que será la primera vez en grama norteamericana que correrá. Por ello, preferimos acompañarla con el ganador del año pasado de esta carrera, Atone (1), que tiene una experiencia comprobada en este tipo de eventos. Main Event (11), si gana, devolverá excelentes dividendos.

13ª) Pegasus World Cup (G1): Nos vamos a restear con National Treasure (7), que viene de perderse con Cody’s Wish, nombrado Caballo del Año este jueves en el Premio Eclipse. El ganador del Preakness (G1) irá de nuevo con Flavien Prat, que lo administrará en la punta. Ya ha corrido en largo y se les puede crecer. First Mission (8), con los colores de Godolphin que ha tenido una semana llena de éxitos, es el único enemigo que le vemos al caballo de Bob Baffert.

En el resumen numérico, condensamos la información:

6ª) 1 Best Bet

8ª) 1-7-10

9ª) 3-9-10

10ª) 4-9-8

11ª) 1-8-11

12ª) 9-1-11

13ª) 7-8