Entrenador es arrestado por golpear y patear a un caballo en Florida

Suscríbete a nuestros canales

Agentes policiales arrestaron a un entrenador en el condado de Marion, Florida, tras ser captado en video aplicando maltrato a un caballo. La prueba principal del abuso fue una grabación que circuló en redes sociales.

El agresor, identificado como Benito “Benny” Cotto Colón, de 34 años, maltrató a un ejemplar de paso fino llamado "El Secreto de Besilu". Según los informes, Colón pateó al animal en el abdomen en cuatro ocasiones y tiró violentamente de su brida.

La propietaria, May Marroquín, quien había contratado los servicios de Cotto Colón hace un año y medio, descubrió la situación gracias a un video publicado, irónicamente, en el propio perfil de Facebook del agresor. El entrenador reconoció posteriormente ser el autor material de los hechos.

En las imágenes, el ejemplar se mostraba inquieto y angustiado bajo el maltrato. Tras su arresto, Benito Cotto Colón fue puesto en libertad luego de pagar una fianza de $1,000.

La propietaria alza la voz contra el maltrato

A pesar de la liberación bajo fianza, Marroquín se mantiene firme en su denuncia. En un comunicado oficial, expresó:

“No hablo solo como propietaria, sino como alguien que confió la vida de mi caballo a las manos equivocadas. Ver cómo maltrataban a mi caballo en un video fue muy doloroso. 'Secreto' fue examinado por un veterinario y, gracias a Dios, está bien físicamente, pero el impacto emocional es imborrable”.

Asimismo, subrayó su responsabilidad moral de alzar la voz por los animales que no pueden defenderse y confirmó que organizaciones como la PFHA (Paso Fino Horse Association) y la USEF (United States Equestrian Federation) están cooperando con las autoridades para que se haga justicia.