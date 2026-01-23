Pronósticos Gulfstream Park: picks gratis y el dato clave para el viernes 23 de enero

Suscríbete a nuestros canales

Gulfstream Park, en su segundo día de carreras esta semana, presenta una llamativa cartelera para el viernes 23 de enero, donde en esta ocasión diez carreras se robarán la atención.

Este día previo a la disputa de la Pegasus World Cup day nos trae varias pruebas interesantes, con la participación de muchos profesionales de diferentes nacionalidades. Irad Ortiz Jr., líder de la estadística, va con seis compromisos, pues el día sábado montará en doce de las trece pruebas pautadas.

Análisis de las carreras y picks para Gulfstream Park

La primera carrera será reprogramada, pues iba en 1,700 metros sobre grama, siendo una prueba de Reclamo de $35,000. A continuación, nuestras recomendaciones. Puedes apostar a este hipódromo en Meridiano Bet, donde juegas, ganas y cobras seguro:

Importante: no se correrá sobre grama hoy.

Primera Carrera | 1.700m, sintética (1:20 p.m. VEN)

Proud Mary (7): Es versátil y si cambia la carrera de superficie debe hacerlo bien.

Es versátil y si cambia la carrera de superficie debe hacerlo bien. Vazhi (1): El puesto es ideal para que Velázquez no regale terreno con ella.

El puesto es ideal para que Velázquez no regale terreno con ella. Miss Rummikub (Fr) (9): Dato atrasado. En la sintética tiene mucha opción.

Segunda Carrera | 1.600m, arena (1:50 p.m. VEN)

Reproche (4): Con Irad Ortiz Jr. esta vez, debe ser la diferencia.

Con Irad Ortiz Jr. esta vez, debe ser la diferencia. Kei (7): Por algo lo repiten en este grupo de $12,500 de reclamo.

Por algo lo repiten en este grupo de $12,500 de reclamo. Ufo (Per) (3): El sureño está más aclimatado a Florida. Puede sorprender.

Tercera Carrera | 1.600m, arena (2:20 p.m. VEN)

Mustang Bay (7): Por la carrera anterior, quedó listo para la foto aquí.

Por la carrera anterior, quedó listo para la foto aquí. Antillean (3): No será fácil superarlo teniendo a Luis Saez en el lomo

No será fácil superarlo teniendo a Luis Saez en el lomo Admiral Mo (6): Gran favorito de la línea matutina 7/5. No creo que pague eso.

Cuarta Carrera | 1.700m, tapeta (2:50 p.m. VEN)

It’s Hot in Here (Ire) (2): Irad Ortiz Jr. conoce muy bien a la yegua de Nolan Ramsey. Por la distancia no debe tener inconvenientes, pues logró ganar en este mismo recorrido en Saratoga, ante una yegua que fue corredora selectiva como Dea Matrona. Es una de las bases para esta jornada.

Quinta Carrera | 1.664m, tapeta (3:20 p.m. VEN)

Frosted Kisses (5): No ha deslucido en sus carreras anteriores. Pendiente.

No ha deslucido en sus carreras anteriores. Pendiente. Princess Irene (2): Llevará la velocidad desde el inicio. El jockey anda on fire.

Llevará la velocidad desde el inicio. El jockey anda on fire. American Popstar (1): El Morning Line lo tiene 4-5. Debe correr mucho para ganar.

Sexta Carrera | 1.200m, arena (3:50 p.m. VEN)

Mo Hijinx (5): El cambio de monta debe favorecerlo bastante en esta ocasión. Tuvo su primera actuación como tresañera en un Optional Claiming de $75,000 y ahora Bobby Dibona le monta a Irad Ortiz Jr. para tratar de asegurar. Su último ejercicio fue desde el aparato 800 en 48.2. Es el dato clave para este viernes.

Séptima Carrera | 1.000m, tapeta (4:20 p.m. VEN)

Thankfully (6): Cambia de establo y en la tapeta será veloz. No lo olviden.

Cambia de establo y en la tapeta será veloz. No lo olviden. Snitch Dorada (3): Si parte adelante, puede lograr su segundo triunfo al hilo

Si parte adelante, puede lograr su segundo triunfo al hilo Brittany’s Way (2): Regresa a Gulfstream Park. Debutará en la Tapeta.

Octava Carrera | 1.600m, arena (4:50 p.m. VEN)

Elgheed (9): Costó $1.2 millones y defenderá la cuadra de Pletcher.

Costó $1.2 millones y defenderá la cuadra de Pletcher. Prom Queen (8): Brad Cox con efectividad superior al 24% debutando encima de una milla

Brad Cox con efectividad superior al 24% debutando encima de una milla Sister Slew (6): En privado ha lucido. Ya corrió la milla y mejoró con Lasix

Novena Carrera | 1.000m, tapeta (5:20 p.m. VEN)

Dominant Diva (2): Debutará en esta superficie. En Gulfstream Park ha ganado dos.

Debutará en esta superficie. En Gulfstream Park ha ganado dos. Clay Soldier (1): Luis Sáez en los controles con esta yegua que se mueve bien en Tapeta.

Luis Sáez en los controles con esta yegua que se mueve bien en Tapeta. The Dove Rules (3): La otra de Saffie Joseph Jr. no se puede olvidar

Décima Carrera | 1.700m, tapeta (5:50 p.m. VEN)