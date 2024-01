Gran batalla de dos campeones: Cody´s Wish vs White Abarrio

Un caballo termina primero, la carrera se declara oficial y listo. No es complicado, a diferencia del proceso para determinar el Premio Eclipse para el Caballo del Año 2023.

A veces es una obviedad, como lo fue en 2015 y 2018 cuando American Pharoah y Justify arrasaron con la Triple Corona. Esta vez hay mucho espacio para el desacuerdo entre los tres bloques de votantes, los miembros del Daily Racing Form, la National Thoroughbred Racing Association y los National Turf Writers and Broadcasters. Muchos periodistas ya han hecho públicas sus selecciones, que están lejos de ser unánimes.

No hay criterios, ni fórmulas. No todo son negocios; a veces es personal. Y en cuestiones de opinión, no puede haber una respuesta incorrecta, no importa lo que se piense.

¿Qué tiene más peso, trabajo o más victorias de Grado 1? ¿Qué significa más, la mejor historia del año (Cody’s Wish) o el dominio en la gran final, la Breeders’ Cup Classic (White Abarrio)? Si una lesión no hubiera mantenido al héroe de Belmont Stakes/Travers, Arcangelo, fuera del Clásico, podría haber estado el pupilo de Jena Antonucci, la primera mujer en entrenar al ganador de una carrera de la Triple Corona. La yegua destacada Idiomatic (8 de 9) obtendrá algunos votos.

Todo se reducirá a Cody´s Wish contra White Abarrio, hay opiniones divididas. Cody's Wish (4 de 5) ganó por 3½ cuerpos en la prestigiosa Metropolitan Mile antes de que White Abarrio (3 de 5) lo dominara por 10 cuerpos en el Whitney de 1.800 metros. Cody's Wish es un gran rematador corto y correr 1.800 metros estaba fuera de su zona de confort.

En cinco de los últimos siete años, el campeón del Breeders' Cup Classic fue el Caballo del Año, pero este año no sería sorpresa si gana Cody's Wish.

Cody´s Wish: la conexión emocional y el legado de las carreras.

La conmovedora historia de su conexión con un adolescente enfermo se extendió mucho más allá de las carreras y llegó a los principales medios de comunicación. Cody's Wish, que lleva el nombre de Cody Dorman, que padecía un raro trastorno genético, se convirtió en uno de los favoritos de los fans. Lamentablemente, el día después de su segunda victoria consecutiva en la Breeders' Cup Dirt Mile, Dorman murió camino a casa en Kentucky después de asistir a la carrera en Santa Anita.



Los handicappers señalarán las limitaciones de distancia de Cody's Wish. Corriendo una curva, acertó 11 de 13; Corriendo do giros, 0 de 3. Dato curioso: si se convierte en el caballo número 53 del año, será el primero en retirarse sin ganar más allá de una milla. (En 2012, el gramero Wise Dan no ganó en la milla, pero durante su carrera ganó seis clásicos de dos giros).

Sin embargo, a veces la Historia del Año resulta en el Caballo del Año y así es como puede terminar esta saga única. Así se desarrolló en 2010, cuando la querida yegua Zenyatta fue coronada a pesar de quedar segunda detrás de Blame en la BC Classic. Su intento de ganar 20 de 20 fue, con diferencia, la historia más convincente, al igual que la de Cody's Wish. En el futuro, recordaremos su inspiradora carrera para Cody Dorman en 2023, cuando era su año.

El Caballo del Año se anunciará el 25 de enero.

Con información de usracing.