Esta es la yoqueta que gana más carreras en Norteamérica como aprendiz en 2023

Un primer año de gran calado con muchas victorias alternando entre Woodbine, Canadá y Parx Racing, Philladelphia conquista la yoqueta aprendiz Sofía Vives, hija del tambien jinete Lázaro Vives, quien culmina el año 2023 con 122 victorias, para una efectividad en triunfos de 16% y una producción en dinero por sus conducidos de $3.569.901, lo que sobradamente la hace merecedora de la nominación como finalista al Premio Eclipse Award de 2023 como aprendiz del año.

La joven Sofía Vives, en sus inicios en mayo de 2023, brinda en entrevista concedida a woodbine.com una perspectiva única de su personalidad dentro y fuera de la pista de carreras.

¿Qué es lo que más esperas esta temporada?

“Ser un jinete pendiente de errores, probablemente sea solo el aspecto de aprendizaje de todo ello. Estoy tratando de aprender todo lo que pueda, montar tanto como pueda y hacerlo bien con los entrenadores y con los caballos”.

¿Cuál es tu ritual previo a cada carrera?

“Siempre reviso el DRF. Mi agente y yo repasamos cada carrera. Entonces, reviso la revista y siempre me aseguro de orar antes de ponerme el casco. Ese es un gran ritual para mí. También les digo a todos los demás corredores en la carrera: 'Buena suerte y viajen con cuidado'”.

Cuando vuelas a Parx, ¿qué hay en tu lista de reproducción?

“Con suerte, la parte de atrás de mis párpados en ese vuelo, pero normalmente me gusta mucho la música country. Morgan Wallen es probablemente el mejor que existe, pero escucharé cualquier tipo de música country”.

Si este no fuera tu trabajo, ¿qué tipo de carrera habrías seguido?

“Nada más… nunca he pensado en nada más. Este ha sido mi sueño desde que era pequeña. Montar a caballo siempre fue lo que quise hacer y nunca me tomé un segundo del día para pensar en qué otra cosa habría hecho”.

No cabe duda del enorme futuro que se abre ante la joven Sofía Vives en la difícil y laboriosa profesión de jockey profesional de caballos purasangre de carreras, donde en su primer año completa un muy destacado desempeño.