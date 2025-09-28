Gloria en Churchill Downs: Mystik Dan logra con victoria el Lukas Classic Stakes (G2)

Suscríbete a nuestros canales

El Lukas Classic Stakes (G2) en homenaje al reconocido y recordado entrenador norteamericano Darrell Wayne Lukas, se realizó este sábado 27 de septiembre a la altura de la décima carrera de la programación de la jornada en Churchill Downs.

El Graded Stakes fue reservado para ejemplares de tres y más años, en distancia de nueve furlones (1.800 metros) en pista de arena más un premio a repartir de $500.000.

Mystik Dan: Victoria Francisco Arrieta Lukas Classic Stakes (G2)

El ganador de esta selectiva de grado fue para el cuatroañero Mystik Dan (número 5), conducido por el jockey venezolano Francisco Arrieta en sustitución del jinete habitual Brian Hernández Jr. y presentado por Kenny McPeek.

Al momento de darse la partida, Willy D’s (número 1) fue el que comandó la carrera con Prince of Power (número 4) segundo, Banishing (número 7) tercero, Mystk Dan de cuarto mientras que el resto de los competidores estaban es sus respectivas posiciones con parcial de 23’’45 para 400 metros.

Y así se mantuvo la lucha entre los ejemplares antes mencionados en 47’’46 para los 800 metros y en plena recta final en 1.11’’67 para 1.200 metros, el destacado criollo Arrieta buscó un pase por una tercera línea por centro para alcanzar a los punteros. Sin embargo, el alazán Disarm (número 6) lo sorprendió por fuera y entre estos dos dieron un buen duelo en los metros finales.

No obstante, Mystik Dan no se resistió y fue cuando pudo correr para cruzar al espejo con 3/4 cuerpos de ventaja de Disarm.

El resto de los parciales quedaron en: 1.36’’75 para la milla (1.600 metros) y el tiempo oficial fue de 1.49’’25 para el recorrido de los 1.800 metros.

El ganador del Kentucky Derby 2024 arrojó dividendo de $5,14 a ganador, $3,26 el placé y $2,46 el show.