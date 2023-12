Equinox cierra el año como el mejor caballo del mundo según este ranking

El medio australiano Thoroughbred Racing Commentary, uno de los más especializados en las carreras de caballos a escala mundial, dio a conocer la actualización de su último ranking global y el el primer lugar, sigue en poder del campeón japonés Equinox. El denominado “mejor caballo del mundo” aparece todavía en la cima de esa tabla, a pesar de que no correrá más. Equinox, tuvo su ceremonia de retiro el pasado 16 de diciembre.

Descendiente de Kitasan Black, Equinox logró seis victorias de Grado 1, una de Grado 2 y un rating de 130, culminará el 2023 de primero por encima del australiano Golden Sixty, el caballo mayor ganador de dinero en el mundo. En el tercer lugar está el norteamericano Elite Power, doble ganador de la Breeders’ Cup Sprint (G1). La cuarta casilla es ocupada por la australiana Imperatriz y en la quinta plaza está Cody’s Wish, también de Estados Unidos.

El único ejemplar que escaló posiciones dentro de ese ranking es el japonés Do Deuce, gracias a su victoria del pasado 24 de diciembre en el Arima Kinen (G1), el último gran premio del hipismo nipón. Do Deuce fue conducido por Yutaka Take y de viaje pasó a ocupar el vigésimo puesto al sumar 330 puntos.

Dentro de los primeros veinte ejemplares, además de estar Do Deuce, se encuentra el potro irlandés Auguste Rodin, que realizó una gran temporada, la yegua japonesa Triplecoronada Liberty Island y el cuatroañero White Abarrio, ganador de la Breeders’ Cup Classic (G1).

Este es uno de los tantos rankings en el cual Equinox ha liderado desde mucho más de mitad de año. Su victoria en la Dubai Sheema Classic (G1), lo catapultó hacia el estrellato.