Do Deuce conquista el Arima Kinen en final cerrado

Este 24 de diciembre ante una asistencia superior a las 53.000 personas que ocuparon las dependencias del hipódromo de Nakayama en Japón, el potro de cuatro años Do Deuce se reivindica ante la afición y en una llegada bien ajustada, conquista la edición número 68 del Arima Kinen (G1), la carrera de caballos de mayor apuesta en el mundo. Do Deuce tuvo la monta del legendario jinete Yutaka Take y pertenece al establo del entrenador Yasuo Tomomichi.

Do Deuce corrió en el penúltimo en el primer cuarto de milla de la competencia. Aunque Yutaka Take lo mantenía en una buena posición libre de tropiezos, al pasar por primera vez frente a la meta buscó mejor acomodo. En la recta de enfrente, apenas se ganaba a tres ejemplares pero fue en el momento de los 800 metros que Do Deuce comenzó a acelerar el paso. En cuestión de 200 metros pasó del décimo lugar al segundo puesto y cargó en firme contra el veloz líder de la prueba que era Titleholder.

Al entrar en la recta final, Titleholder no pudo aguantar ante la carga de la yegua Stars on Earth y del propio Do Deuce, que arremetió con fuerza en los 100 finales para adelantarse con medio cuerpo de ventaja y conseguir la victoria en tiempo de 2:30.4 para los 2.500 metros en pista de grama. Stars on Earth fue segunda sobre Titleholder, Justin Palace y Shahryar, todos ganadores clásicos de grado.

La jugada solamente en esa carrera pasó de largo los 380 millones de dólares en recaudación. Do Deuce, hijo de Heart’s Cry en Dust and Diamonds, es propiedad del Kieffers Co. Ltd y coloca su campaña en 12 actuaciones para 6 primeros, 1 segundo y un tercero, con $7.2 millones en producción. Representa además la cuarta victoria en la carrera para Yutaka Take en la historia de la carrera.