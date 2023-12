Be My Sunshine gana de manera sorpresiva la Tropical Park Oaks

La octava carrera de este sábado 23 de diciembre en el hipódromo de Gulfstream Park, fue la primera selectiva de las cuatro que se disputaron. El Tropical Park Oaks, competencia sin grado, pagaba un premio de 125.000 dólares por repartir y la misma fue ganada en calidad de sorpresa por Be My Sunshine, la conducida por el puertorriqueño Edgard Zayas y entrenada por Saffie Joseph Jr. para los clásicos colores de Kenneth Ramsey.

Be My Sunshine, que venía de triunfar en una competencia Opcional de Reclamo por monto de 25.000 dólares, logra ahora la tercera victoria de su campaña que consta de ocho actuaciones. Después de estar cuarta durante buena parte del largo trayecto, Zayas aprovechó un espacio por las líneas internas para colarse y venir a tomar la punta. Al final, contuvo el serio ataque de Breath Away con Vincent Chemineaud, una de las pocas potras que pudo surgir desde el fondo pero no llegó a tiempo y pierde una carrera increíble por una cabeza de ventaja.

La ganadora, descendiente de Frosted en Sisterhood, es crianza de los esposos Ramsey, y detuvo el reloj en un espectacular tiempo de 1:39.4 para 1.700 metros. Quedó a un segundo y cuatro quintos de la marca de pista que es de 1:38 y está en poder de Inchcape desde el mes de marzo de 2015.

El tercer lugar de la competencia fue para Alpha Belle, latigueada por Luis Sáez y en el cuarto Cairo Consort, la primera favorita que no pudo atropellar con éxito, por más que su jockey Irad Ortiz Jr. buscó la manera de hacerla rematar.

Los dividendos de la prueba fueron los siguientes: 19.40 dólares a Ganador, 8.60 el Placé y 6.20 el Show para Be My Sunshine; 8.00 dólares a Placé y 4.80 el Show de Breath Away, mientras que el Show de Alpha Belle es de 7.40 dólares.