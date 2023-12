Spirit Wind ganó desde la salida el Sugar Swirl Stakes (G3)

Sin ningún tipo de problemas, la cuatroaños Spirit Wind resultó ganadora desde el momento de la partida de la novena competencia de este sábado 23 de diciembre en el hipódromo de Gulfstream Park, el Sugar Swirl Stakes (G3), evento pautado en recorrido de 1.200 metros para toda yegua de tres años y más edad.

Spirit Wind, entrenada por Carlos David, impuso el ritmo ganador desde que se abrieron las compuertas del aparato. En el primer cuarto de milla, dejó fraccional de 22.1 sobre Magna Massa, Intrepid Daydream y Olivia Darling, pero en la marca de los 600 finales siguió al frente para entrar adelante en la tierra derecha y dejar segundo tiempo de 45.1 en la milla. Poco o nada pudieron hacer sus rivales para alcanzarla durante ese furlong previo al último poste de señalización, el de los 100 metros finales.

José Ortiz sostuvo a su conducida mientras que la misma poco a poco fue cediendo terreno, oportunidad que trataron de aprovechar Intrepid Daydream, Olivia Darling y My Destiny para intentar de acercarse. La meta llegó y Spirit Wind pudo mantener medio cuerpo de diferencia sobre su más cercana rival y detener el teletimer en 1:10.2. Tercera concluyó Olivia Darling, cuarta My Destiny, y en el quinto lugar cerró Bluefield.

Spirit Wind es una hija de Bahamian Squal en Sacred Psalm, criada por el Jacks or Better Farm. Su récord ahora es de ocho actuaciones con cinco primeros y dos segundos, para una producción superior a los 362.000 dólares. Esta nieta de Awesome of Course, venía de figurar cuarta en el Winning Colors Stakes (G3), la única carrera que ha hecho fuera de Florida, específicamente en la pista de Churchill Downs.

Como candidata del público, Spirit Wind pagó 8.40 dólares a Ganador, 3.80 el Placé y 3.00 el Show. Intrepid Daydream devuelve pagos de $3.20 y $2.40 a Placé. El show de Olivia Darling fue de $3.80.